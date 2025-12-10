あいプラングループはアルテミス北海道の榎園選手、柴田選手を応援しています

株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：札幌市、代表取締役社長：新道いくみ）は、プロバレーボールチーム「アルテミス北海道」に所属する、榎園 紗和 選手、柴田 理奈 選手を応援しています。

両選手はプロ選手として試合に臨む一方で、2025年より当社のやわらぎ斎場で勤務し、地域のお客様のセレモニーを支えています。

◆地域に根差した選手支援と雇用の創出

当社はこれまでも地域清掃活動、文化活動協力、商店街活動など、地域社会に貢献する取り組みを続けてきました。その一環として、アスリートが競技と仕事を両立できる環境づくりに取り組んでいます。プロスポーツ選手を雇用することで、競技活動を継続するための安定した環境の提供に加え、トップアスリートが持つ思考力や向上心が、社内に新たな刺激と活力をもたらすことを期待しています。

◆アルテミス北海道について

アルテミス北海道は札幌市をホームタウンとする女子バレーボールチームです。2020年に設立され、2023-24シーズンからVリーグに参入。「北海道の女性活躍のシンボルとなる」をミッションに掲げています。

2025年より当社とパートナー契約を締結しました。

アルテミス北海道 公式ホームページ https://artemis-hokkaido.jp/

選手プロフィール

・榎園 紗和（えのきぞの さわ） 選手

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84492/table/222_1_21f0aa17ea9649d190793c1e2f848809.jpg?v=202512100426 ]

・柴田 理奈（しばた りな） 選手

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84492/table/222_2_266a94f0b158cc3132825c37d3f9334e.jpg?v=202512100426 ]

企業情報

【株式会社あいプラン】

昭和38年（1963年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

X（旧Twitter）： https://x.com/apg_aiplan

LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan