飲食・フード産業に特化した人材サービスを提供するクックビズ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：藪ノ 賢次、以下「当社」）は、株式会社OICグループ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：髙木 勇輔、以下「OICグループ」）との間で、資本業務提携を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。





■資本業務提携の理由

当社は、2007年の創業以来、一貫して飲食業界に特化した人材サービスを展開しており、コーポレートミッションに「食」は「人」、コーポレートビジョンに「Empower the Food People」を掲げ、食産業の発展のために最も重要な「人」を起点に築いてきた事業をさらに成長させつつ、「人」ビジネスを礎とする事業の多角化を進め、新たな事業領域に挑戦し積極的な投資を通じて事業規模を拡大させてまいりました。

一方、OICグループは、「おいしい」「たのしい」「うれしい」体験を世界に届ける、食品総合流通業を目指し、1971年に精肉専門店として創業、他の生鮮食品も取りそろえるスーパーマーケットに事業を拡大しました。現在では、小売事業の枠を超え、生産・製造、貿易、卸、外食まで事業を拡大し、「食のテーマパーク」の実現を目指しています。

本提携により、飲食だけではなく食関連に従事する人材の活躍領域を広げることで、当社はコーポレートビジョンである「Empower the Food People」のさらなる実現を目指します。飲食領域に加え、食品小売、食品製造、ホテル・レジャー等の食関連領域では慢性的な人材不足が続き、採用・定着に関する課題は一層複雑化しています。当社は、飲食分野で培ってきた「調理」「接客」「店舗マネジメント」といった飲食人材のスキル理解や、人材マッチングノウハウを活かし、これら周辺領域にも対応可能なサービスの強化を進め、食に関わるより幅広い企業・人材の課題解決に貢献してまいります。

また、OICグループの安定的な事業運営および更なる事業拡大においても、人材確保は重要な経営課題です。当社は、採用支援や人材育成に関する連携を深めることで実務面でのシナジーを創出し、両社の企業価値向上を図ってまいります。

■今後の展開について

OICグループでは新卒・中途含め、年間1,000名以上の採用を進めております。今後、更なる事業拡大を見据える中、ますます重要となる人材採用において、両社の事業基盤と経営資源、そして現場で培ってきた知恵を本格的に融合させることで、私たちが目指す「食産業で働く方々がより誇りを持って活躍できる未来」を共に創造してまいります。

主な展開は以下を検討いたします。

①当社HRサービスを積極的に活用した、「食生活♥♥ロピア」の年間採用の強化

②両社間による、出向者の派遣や会議へのオブザーバー参加などの人材交流

③OICグループが展開する「食生活♥♥ロピア」を含む、国内45社のグループ会社の採用支援

④当社グループが取り扱う水産加工品及び惣菜等の、OICグループに対する供給および拡販並びに新商材の共同企画・開発

⑤OICグループが積極展開する海外出店の現地採用支援に伴った、当社HRサービスのグローバル展開

現在、「食」のバリューチェーン（食材の調達・製造から、流通、小売、外食に至るまでの価値を創る流れ）全体が抱える最大の課題は、人手不足と後継者不在による事業承継の問題です。両社は協働し、「食 × 人」の強みを生かし、これらの課題解決と事業拡大を同時に実現するケイパビリティを構築します。具体的には、HR領域に留まらず、食の“川上から川下“までの事業展開、および事業承継支援にまで領域を広げてまいります。

この相互支援の体制は、OICグループの成長に当社が寄与すると同時に、OICグループの成長自体が当社に還元されるという好循環を生み出します。この確かなシナジーの発揮を通じて提携をより加速させ、両社が目指すグローバル展開を早期に実現し、世界の食産業に貢献してまいります。

■OICグループ 取締役 経営戦略本部長 兼 人事総務本部長 浜野 仁志氏のコメント

当グループは、創業以来「おいしい・たのしい・うれしい」体験を届ける食品総合流通業を目指し、事業領域の拡大と多角化に努めてまいりました。近年では、生産・製造から小売・外食、さらにはアプリ開発などの新規領域まで、食に関わるビジネスを幅広く展開しています。こうした成長の根幹にあるのは、食を支える「人」の力であり、その環境をより良いものにすることが、当グループの使命であると考えています。この度、食×人の領域で確かな実績を持つクックビズ様と資本業務提携を結ぶことで、当グループの採用力強化はもちろん、食産業で働く方々がより誇りを持って活躍できる未来を共に創り上げていきたいと考えています。本提携を通じ、両社の知見を掛け合わせながら、食の可能性をさらに広げ、「食のテーマパーク」の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

■当社代表取締役社長 藪ノ 賢次のコメント

当社はこれまで創業以来、一貫して飲食に特化した人材サービスとして、多くの企業様のご支援を行ってきました。今後は更なる事業拡大を目指し、飲食業界のみならず食の領域全般を対象とした人材サービスを提供していきたいと考えています。「2031年度までにグループ売上2兆円」という大きな目標を掲げるOICグループに、創業者である私自身の株を譲渡することで、この度の資本業務提携へのコミットメントをより高め、ビジョンである「Empower the Food People」に向けて挑戦し続ける所存です。





左：当社代表 藪ノ 賢次 右：OICグループ取締役 浜野 仁志氏

■OICグループについて

「おいしい」「たのしい」「うれしい」食体験を、世界に届ける「食品総合流通業」を目指すOICグループは、1971年に精肉専門店として創業し、他の生鮮食品も取りそろえるスーパーマーケットに事業を拡大しました。現在では、小売事業の枠を超え、生産・製造、貿易、卸、外食まで事業を拡大し、「食のテーマパーク」の実現を目指しています。日本国内のみならず、アジア市場でも成長を続け、2031年度までにグループ会社100社、売上高2兆円の実現を目標としています。

















［商号］ 株式会社 OIC グループ

［本社］ 神奈川県川崎市幸区南幸町 2 丁目 9 番地

［設立］ 1971 年 4 月 28 日［代表取締役］ 髙木勇輔

［連結売上高］ 5,213 億円（2025 年 2 月期）

［事業内容］ 食品スーパーマーケット・食肉専門店・外食店舗の運営、肉加工品・パン・惣菜・調味料などの製造・販売、食肉・青果物の生産・販売、生鮮品・加工食品・酒の輸出入・卸

［店舗数］ 食品スーパーマーケット

「ロピア」は全国22の都道府県と台湾で計143店舗（2025年12月10日時点）。首都圏を基盤としながら、大阪や京都などの関西エリア、さらに中部エリアでも展開し2023年は九州エリア、東北エリアへ進出。2024年には北海道、2025年には新潟県、群馬県、長野県に初出店した。また外食店の店舗数は61店舗にのぼる。











