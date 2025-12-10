〔いぬやど新掲載〕愛犬とショッピングモールに宿泊する！？新しい宿泊体験ができる「京町湯屋SOKOTOTOはなれ」

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「いぬやど」「リゾートグランピングドットコム」では、2025年12月大阪府岸和田市(きしわだ)に位置する「京町湯屋SOKOTOTOはなれ」にて、本日からいぬやどに新規掲載されたことをお知らせいたします。ペット同伴可能な体験型複合モールで施設内にはドックラン（室内・屋外）、温浴施設やサウナが宿泊者限定で無料でお楽しみいただけます。

公式サイトURL：https://www.whatawon-glamping.com/

◆京町湯屋SOKOTOTOはなれについて

大阪市内から車で約45分の好立地に位置する「京町湯屋SOKOTOTOはなれ」。

ペット同伴OKの大型ショッピングモール《WHATAWON-ワタワン-》内に宿泊するという今までにない体験を愛犬と一緒にお楽しみいただけます。

また、施設内の温浴施設やサウナ室内アクティビティは宿泊者ならいつでも無料でご使用いただけるので、日ごろの疲れを癒し、ゆっくりと羽を伸ばしていただけます。

お食事は、選べるスタンダートBBQとプレミアムBBQをご用意しており、2種のBBQスタイルよりお食事をお楽しみいただけます。

全棟愛犬と一緒に宿泊できるお部屋で、プライベート空間を保ったキャビンですので、周りの目を気にすることなく自由気ままにお過ごしいただけます。

SOKOTOTOとは :https://www.whatawon-glamping.com/

◆いぬやど新規掲載につきBBQプランを販売開始

京町湯屋SOKOTOTOはなれでは、本日より予約の受付を開始いたしました。

この機会に京町湯屋SOKOTOTOはなれで、愛犬と一緒に非日常をお得に体験してみませんか？

予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/sokototohanare/0/plan

◆ワンちゃん連れ必見！オフ会イベントも開催中

ドッグランは「小型犬」・「中型・大型犬」と分けられており、飼い主さんも愛犬も安心して楽しめます。また、室内・屋外ドッグランも完備しているため、夏の暑い日や、雨・雪が降った日でも快適に遊んでいただけます。

※ドッグラン使用希望の方は、5日前までにWan Pass！アプリにワクチン・狂犬病予防接種証明書をご登録いただくことをおすすめしております。(ご登録に1日～5日程度かかる場合がございます。)

WHATAWONペットサービスマップ :https://whatawon.co.jp/pet_mannar_annai/

オフ会は犬種ごとに開催予定ですので、同じ悩みを持った飼い主さん同士が自然につながり、交流のの輪が広がります。

ドッグトレーナーさん考案の「犬種に合わせたミニゲーム」や「ワンちゃん○×クイズ」など、愛犬と一緒に盛り上がれるイベントも盛りだくさんです。

さらに、一眼レフでの写真撮影会もあるので、愛犬との旅の思い出を写真に残すこともできます。

ワンちゃんオフ会詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/wan-chan_calendar/

◆京町湯屋SOKOTOTOはなれの魅力

１.ショッピングモールに泊まれる！お買い物も楽しめちゃう宿泊施設

２.愛犬と一緒に楽しめる安心ステイ

３.無料で使える充実したインクルーシブ

４.特製BBQ＆「ANTIQUA TREECAFE」が手掛ける、こだわりのモーニング

５.こだわりのキャビン型客室

１.ショッピングモールに泊まれる！お買い物も楽しめちゃう宿泊施設

モール内

WHATAWONの施設内はほとんどの場所を愛犬と一緒にお過ごしいただけます。

ワンちゃん専用のアクセサリーやペット服を取り扱うお店や、愛犬専用のこだわりおやつ・お食事を扱うお店など、愛犬家にとって嬉しいお店が揃った複合モールです。

施設内はリード・カート、もしくは抱き上げてご利用いただけるので、愛犬にとって負担にならないよう移動できます。

グルメにファッション、ドッグランを楽しんだ後は「京町湯屋SOKOTOTOはなれ」で旅の疲れをゆったり癒しませんか？

※店舗によって同伴不可な場所もございますので、必ず店前のサインをご確認ください。

WHATAWONについて :https://www.whatawon-glamping.com/about/

２.愛犬と一緒に楽しめる安心ステイ

大阪市内から車で約50分と、愛犬になるべく負担をかけない移動距離で宿泊していただけることが魅力の一つです。また、併設のショッピングモール内で愛犬と一緒に置かいものをしたり、室内・屋外ドッグランも完備しております。

お部屋でわんちゃんと一緒にお食事を楽しめるBBQプランで愛犬に寂しい思いをさせることなく離れずに滞在していただけます。

ペットアメニティも充実しておりますので、愛犬との旅行にぴったりの宿泊施設になっております。

愛犬との宿泊 :https://www.whatawon-glamping.com/dog/

３.無料で使える充実したインクルーシブ

「京町湯屋SOKOTOTOはなれ」にご宿泊の方限定で、併設の温浴施設では、露天風呂・サウナが無料で使い放題となっております。リラックススペースや水風呂も完備しておりますので、日ごろの疲れをリフレッシュしていただけます。

また無料で遊べる『SOKOTOTO遊び場』では、卓球にビリヤード、ダーツ・カードゲーム・漫画コーナーなど大人も子供も楽しめるアクテビティをご用意。自分たちにぴったりな過ごし方をお楽しみください。

４.特製BBQ＆「ANTIQUA TREECAFE」が手掛ける、こだわりのモーニング

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

人気の骨付き肉を堪能するスタンダードBBQや、「ズワイガニ」などの海鮮も楽しめるプレミアムBBQをご用意しております。こだわり食材や、新鮮なお野菜のグリルなど贅沢な夕食をお手頃価格で満喫していただけます。

※仕入れ状況によってメニューを変更する場合がございます。

朝食には人気店の「ANTIQUA TREECAFE」が手掛けるこだわりの「あつあつホットサンドモーニング」と「野菜の旨味が溶け込んだミネストローネスープ」をご用意。清々しい一日の朝を彩る特別な朝食をぜひお楽しみください。

お食事 :https://www.whatawon-glamping.com/meal/



５.こだわりのキャビン型客室

お部屋はキャビン型で、黒と白を基調とした清潔でシックな印象を与えるデザインとなっております。

ショッピングモール内にありながら、プライベート空間をしっかりと保った立地・お部屋設計となっておりますので、周りの目を気にすることなく安心してお過ごしいただけます。

また、ホテルライクなアメニティも多数取り揃えておりますので、少ない荷物で気軽にご滞在いただけます。何かと荷物の多いお子さま連れの旅行にもぴったりです。

お部屋の詳細 :https://www.whatawon-glamping.com/room/

◆施設概要

京町湯屋SOKOTOTOはなれ

HP：https://www.whatawon-glamping.com/

住所：〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

宿泊棟数：6棟

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/621_1_9bf1175cb721bfb91eb8b23f8ca8b776.jpg?v=202512100957 ]

※ご宿泊の方には、駐車場サービス券をお渡しいたします。

◆交通アクセス

お車でお越しの方

「大阪市内」より車で約45分

「岸和田和泉IC」より車で約20分

交通機関でお越しの方

南海電気鉄道「和泉中央駅」下車後、南海ウィングバスにご乗車いただき、「蜻蛉池公園東」バス停で下車。バス停より徒歩約5分でお越しいただけます。

◆ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

▶いぬやど公式サイト：

▶ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペット泊まれる宿の予約サイト運営

問合せ先：info@booking-resort.jp