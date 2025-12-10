Cacco、NTTデータとクレジットカード不正利用対策で業務提携

かっこ株式会社

国内導入実績No.1※1の不正検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード：4166、以下 Cacco）は、国内最大級のキャッシュレス決済総合プラットフォームを提供する株式会社NTTデータ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：鈴木 正範、以下NTTデータ）と、EMV3-Dセキュア（以下、EMV 3DS）領域でクレジットカード不正利用対策の強化に向けて業務提携いたしました。

本提携により、両社はEMV 3DSの仕組みの一部で連携し、カード会社とEC事業者の双方の視点を踏まえた不正検知の高度化を推進してまいります。

2025年3月より全てのEC事業者に対してEMV 3DSの導入が義務化される中、既に62％※2の事業者が導入を完了しています。今回のCaccoとNTTデータとの連携は、クレジットカード決済市場全体の健全な成長に寄与する新たな取り組みとして、重要な一歩となります。

※1：株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2025年3月末日時点

※2：EC事業者実態調査 2024年11月（Cacco）

■不正対策連携の意義

近年、EC市場の拡大に伴い、クレジットカード不正利用被害は増加傾向にあります。NTTデータは、カード会社向けに本人認証基盤「ACS※3」を提供しており、国内主要クレジットカード会社の多くに採用されています。一方、Caccoは、累計12万サイト以上のEC事業者に対して不正検知サービス「O-PLUX」を提供し、安全なオンライン取引を支えています。

CaccoはこれまでにもACSベンダーとの協業を通じて、不正検知技術の精度向上に取り組んできましたが、今回のNTTデータとの提携は、そうした実績をさらに発展させるものです。この連携により、より高精度なリスク検知の実現と、業界全体における不正防止力の強化が期待されます。

※3：ACS（Access Control Server）:EMV 3DSは加盟店・決済ネットワーク・カード会社(イシュアー)の三者が協調して本人認証を行う。このうちイシュアーにて提供するシステムをAccess Control Server(ACS)という

（参考）過去の取り組み：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000009799.html

■EMV 3-Dセキュアにおける不正防止体制の強化

EMV 3DSは、オンライン決済時にカード会員の本人認証を行う国際的な標準仕様です。その中核を担うのがACSであり、カード会社（イシュアー）側で利用者の認証を安全に処理するための中枢システムです。

【クレジットカード決済におけるACSの位置づけ】

EMV 3DSでは加盟店・決済ネットワーク・カード発行会社の三者が連携して本人認証を行います。加盟店は決済前に認証を要求し、必要に応じてカード会員とのやり取りを通じて本人確認を実施します。その際、認証処理を担うのがカード会社側のACSであり、ACSはカード発行会社と連携し、ワンタイムパスワードや生体認証などの手段を用いて本人確認を行い安全な決済を支えています。

本提携においては、Caccoがこの仕組みの一端を担いNTTデータと連携し、より高精度な本人認証を可能にし、利便性と安全性を両立する新たな決済体験を提供します。

■かっこ株式会社 代表取締役社長 岩井 裕之からのコメント

NTTデータ様との連携は、これまで当社がACSベンダー各社と培ってきた協業の成果をさらに深化させるものであり、国内最大規模の認証基盤を有するNTTデータ様の技術と、当社の不正検知技術を掛け合わせることで、クレジットカード決済領域におけるリスク検知の精度を一層強化し、オンライン取引におけるユーザーの安心感と加盟店の信頼性向上を実現してまいります。

今回のNTTデータ様との連携を通じて不正対策のさらなる高度化を推進し、決済業界全体の信頼性向上、持続的な市場発展、そして企業価値の向上を目指してまいります。

■かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、セキュリティ・ペイメント・データサイエンス技術をもとに、アルゴリズム及びソフトウエアを開発・提供し企業の課題解決やチャレンジを支援することを目指しております。 オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして位置づけ、不正ログインから不正注文対策まで対応可能な国内での導入実績数No.1の不正検知サービス「O-PLUX」や金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION」、フィッシング対策サービス等を提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、商標または権利者の登録商標です。

※本件による当社の今期業績への影響は軽微となります。

会社概要

株式会社NTTデータ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/202_1_115036506cde27f891b43608bbf5b2cb.jpg?v=202512100957 ]

かっこ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/202_2_1093e18d6fa7a53407f55a9c8d0e1fed.jpg?v=202512100957 ]