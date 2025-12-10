【快挙】ルビー・グループCMO 恩蔵 優、「Japan CxO Award 2025」においてトップノミネーター（ファイナリスト）に選出

ルビー・グループ株式会社

EC構築・運用・フルフィルメントまで一貫したサービス提供を行うルビー・グループ株式会社(本

社:東京都渋谷区、代表取締役:岩田 進、以下「ルビー・グループ」)は、2025年12月8日に開催された次世代経営リーダーを表彰する「Japan CxO Award 2025」（主催：株式会社BNGパートナーズ、協賛：明治安田生命保険相互会社）において、当社執行役員CMOの恩蔵 優（おんぞう まさる）が「事業部門 グロースクラス」のトップノミネーター（ファイナリスト）に選出されたことをお知らせいたします。

■ Japan CxO Award について

「Japan CxO Award」は、日本企業における経営リーダーシップの進化と、次世代リーダーのロールモデルとなるCxO（Chief x Officer）を表彰する取り組みです。「事業成長インパクト」だけでなく、「イノベーションと挑戦性」「CxOとしての人間的魅力」など7つの多面的な評価軸に基づき、これからの日本経済を牽引する卓越した経営幹部を選出します。

■ 選出の背景と評価ポイント

恩蔵は、135名のノミネート者の中から「事業部門 グロースクラス」のファイナリスト（トップノミネーター）に選出されました 。同部門は、本アワードの初代グランプリ受賞者（株式会社Helpfeel 宮長志帆氏）が選出された部門と同一であり、事業成長と変革を牽引するリーダーが競うカテゴリです。



審査においては、最大のアピールポイントである「イノベーションと挑戦性」に加え、以下の具体的な実績と活動が評価の対象となりました。

- 既存枠を超えた事業創造の実績- - LINE株式会社での日本初サービスのローンチ： グローバルアライアンスと国際物流を組み合わせたスキームを構築し、ECの可能性を広げた実績。- - 株式会社イーシーキューブでのグローバル連携： 「EC-CUBE」とグローバル決済プラットフォーム「Stripe」の戦略的連携を実現。35,000を超える国内利用者が世界市場へアクセスできる環境を整備し、越境ECのハードルを低下させた。- 業界エコシステムへの関与とマルチプレイヤーとしての活動- - 業界団体の牽引： 一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）を設立し代表理事を務めるほか、一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルタント協会（JECCICA）のシニアコンサルタントとして、国内外のEC業界の発展にコミットしています。- - グローバルな事業活動： 米国法人（Maddler USA LLC）のCEOを務め、日本と世界をつなぐ活動を継続しています。- 多様な領域でのキャリアと実績- - 新卒での商社入社、ネットプライス（現BEENOS株式会社）でのEC業界入りを経て、20年以上にわたり仕入れ、販売、越境EC運営を経験。現在はルビー・グループ株式会社の執行役員CMOとして、非連続な成長に向けた挑戦を行っています。

■ 執行役員CMO 恩蔵 優 のコメント

この度は、Japan CxO Awardという栄誉ある場でトップノミネーターに選出いただき、大変光栄に存じます。EC業界に身を置いて20年、常に『世界と日本をつなぐ』ことをミッションに挑戦を続けてまいりました。 本年8月より参画したルビー・グループにおいては、私がこれまで培ってきた知見のすべてを注ぎ込み、クライアントであるトップブランド企業の皆様と共に、非連続な成長と新しい価値創造に挑戦していく所存です。今回の選出を励みに、チーム一丸となって業界に新たな風を吹き込んでまいります。

■ プロフィール 恩蔵 優（おんぞう まさる）

ルビー・グループ株式会社 執行役員CMO

ファッション総合商社入社後、24歳に飲食業で独立。2004年、株式会社ネットプライス(現BEENOS)入社をきっかけにEC業界入後は、広告代理店・グローバルSNS・アパレル・EC企業等の幹部・CxOを歴任。LINE株式会社ではグローバルアライアンス×B2B2C×国際物流のスキームを掛け合わせた日本初サービスをローンチしECの可能性を広げた事で知られる。現在、2つのEC協会に携わり、日本のEC規模の発展と、世界と日本をつなぐ活動をしている。

2025年8月、当社執行役員CMOに就任。

- 一般社団法人 日本越境EC協会(JACCA):代表理事- 一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA): シニアコンサルタント- Maddler USA LLC,: CEO / Signer (カリフォルニア州)

【ルビー・グループ株式会社 概要】

本社:東京都渋谷区富ヶ谷2-43-10

代表取締役:岩田 進(いわた すすむ)

設立:2011年1月12日

URL:https://rubygroupe.jp/

主要株主:株式会社イルグルム

事業内容:ECサイトの構築、一括運営、およびEC事業コンサルティング 等

【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】

ルビー・グループ株式会社

担当: 花房 亮太

お問い合わせフォーム: https://rubygroupe.jp/pages/contactus-sales

※お電話での一般のお問合せは承っておりません。ご了承くださいませ。