”【製造業向けウェビナー】機電系採用 アウトソースうまくいってますか”を実施させていただきます。
製造業のエンジニア採用を外注すると失敗しやすい理由を解説するウェビナーです。
「成果が出ます！」と言われて導入した採用代行や採用コンサル・・・。本当に成果が出ていますか？
丁寧に対応してくれるから・・・という理由だけで導入し続けていませんか？
採用代行の成果に疑問符を持つ経営者の方ぜひご覧ください！
■開催概要
・主催：株式会社HRize
・日時：アーカイブ配信
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・イベント概要URL：https://www.hrize.jp/webiner03/
■このような方におすすめ
・製造業・メーカーの経営者層か採用担当
・エンジニア採用のアウトソースを検討している
・人員不足
■ウェビナー登壇者
採用スペシャリスト
鰐淵健太郎
千葉大学工学部卒業後、新卒で大手鉄道会社のエンジニアとして就職。
その後、人材紹介会社へ転職し、転職エージェントとしてメーカーのエンジニア採用を中心に支援。前職でバーティカルSaaSを展開するテック企業に入社。
1人目人事として採用を中心とした人事機能の立ち上げを推進。現在はフリーランスとしてエンジニア採用の支援を中心に活動。趣味は旅行とランニングと読書。最近はキングダムにはまっている。
株式会社HIRize
代表取締役 岩見直哉
日系大手重工業で約10年間、工場労務・技術系新卒採用を経験し、その後スタートアップ業界へ。
BtoBメタバースのSynamonと、Vtuber運営のActiv8でそれぞれ人事・採用の責任者をつとめる。
2024年に株式会社HRizeを創業。「勝ちたい企業に人事戦略を」をMissionに、複数のベンチャー・スタートアップの人事・採用機能の立ち上げに従事。
■ウェビナー申し込みウェビナーに申し込む :
https://forms.gle/PTrq712qWr3tB5HR8
■HRizeについて
HRizeは「勝ちたい会社に人事戦略を届ける」HRストラテジックカンパニーです。
経営課題を人と組織の視点から再定義し、ビジネスを深く理解した上で、実行可能な人事戦略を設計・伴走します。採用・制度・カルチャーまで一貫して扱うことで、戦略的に“市場で勝てる組織”をつくるサポートをさせていただきます。
名称 ：株式会社HRize
設立 ：2024年6月
代表取締役社長 ：岩見直哉
URL ：https://www.hrize.jp/