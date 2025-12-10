『幻想神域 Echo of Cube』公式サイト＆先行情報公開！

株式会社ムーンラビット


株式会社ムーンラビットは、12月15日（月）正式リリース予定のPC向けオンラインゲーム「幻想神域 Echo of Cube」の公式サイトとゲーム内の先行情報を公開したことをお知らせします。



【事前登録サイト】


https://genshin-eoc.moonrabi.jp/event/pre-regist/


◆公式サイト公開！

12月10日（水）より、公式サイトを公開しました。


公式SNSの情報が掲載されているほか、ゲームの先行ダウンロードは12月12日（金）から可能になります。



【公式サイトURL】


https://genshin-eoc.moonrabi.jp/


◆ゲーム内先行情報！

本作限定のゲーム内コンテンツや、一部イベント情報をひとあし先にお届けします！



●武器「デュアルレーザー」


本作ならでは新武器「デュアルレーザー」は、火属性と氷属性を扱う遠距離武器です。


二つのライフルから放たれる強力且つ派手なスキルで、爽快感のある戦闘を楽しめます。




●自由な武器選択！


本作では特定のレベルに成長すると、全6種の武器の中から最大2種まで選択できます。


選択した武器はいつでも変更可能で、自分だけの組み合わせでゲームを遊べます！



●いつでもどこでもキャラクターメイク！


キャラクターを作成し、ゲームを始めたあとでも自由にキャラクターメイクをやり直すことができます。


豊富なアバターの中から自由に選んで、着せ替え要素をたくさん楽しみましょう！



●スタートダッシュイベントに参加してアイテムをゲット！


正式リリースを記念して、スタートダッシュイベントを開催します。


「聖都ナディア」で起源の使者たちを待っている幻神「大地の女神・ガイア」に話しかけることで、毎日特別なボーナスを受け取れます！


その他、さまざまなイベントを用意しているので奮ってご参加ください。




●新規登録で幻神ガイアを仲間に！


新しくゲームを始めたすべてのお客様を対象に「新規登録キャンペーン」を開催します。


幻神ガイアを仲間にできる「ガイア・起源の鍵★」などのアイテムがもらえますので、ぜひ彼女との冒険をお楽しみください！


交流を深めることで、誰も知らないガイアの特別な秘密が分かるかも……？




◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cube


ジャンル：カラフルファンタジーMMORPG


対応環境：PC（Windows）


開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.


価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)


◆公式情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS


公式X：https://x.com/geneco_PR


公式Discord：https://discord.gg/tSrGbYKsmN



コピーライト：


(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.


(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.