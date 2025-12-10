『幻想神域 Echo of Cube』公式サイト＆先行情報公開！
株式会社ムーンラビットは、12月15日（月）正式リリース予定のPC向けオンラインゲーム「幻想神域 Echo of Cube」の公式サイトとゲーム内の先行情報を公開したことをお知らせします。
【事前登録サイト】
https://genshin-eoc.moonrabi.jp/event/pre-regist/
◆公式サイト公開！
12月10日（水）より、公式サイトを公開しました。
公式SNSの情報が掲載されているほか、ゲームの先行ダウンロードは12月12日（金）から可能になります。
【公式サイトURL】
https://genshin-eoc.moonrabi.jp/
◆ゲーム内先行情報！
本作限定のゲーム内コンテンツや、一部イベント情報をひとあし先にお届けします！
●武器「デュアルレーザー」
本作ならでは新武器「デュアルレーザー」は、火属性と氷属性を扱う遠距離武器です。
二つのライフルから放たれる強力且つ派手なスキルで、爽快感のある戦闘を楽しめます。
●自由な武器選択！
本作では特定のレベルに成長すると、全6種の武器の中から最大2種まで選択できます。
選択した武器はいつでも変更可能で、自分だけの組み合わせでゲームを遊べます！
●いつでもどこでもキャラクターメイク！
キャラクターを作成し、ゲームを始めたあとでも自由にキャラクターメイクをやり直すことができます。
豊富なアバターの中から自由に選んで、着せ替え要素をたくさん楽しみましょう！
●スタートダッシュイベントに参加してアイテムをゲット！
正式リリースを記念して、スタートダッシュイベントを開催します。
「聖都ナディア」で起源の使者たちを待っている幻神「大地の女神・ガイア」に話しかけることで、毎日特別なボーナスを受け取れます！
その他、さまざまなイベントを用意しているので奮ってご参加ください。
●新規登録で幻神ガイアを仲間に！
新しくゲームを始めたすべてのお客様を対象に「新規登録キャンペーン」を開催します。
幻神ガイアを仲間にできる「ガイア・起源の鍵★」などのアイテムがもらえますので、ぜひ彼女との冒険をお楽しみください！
交流を深めることで、誰も知らないガイアの特別な秘密が分かるかも……？
◆タイトル概要
タイトル：幻想神域 Echo of Cube
ジャンル：カラフルファンタジーMMORPG
対応環境：PC（Windows）
開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.
価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)
◆公式情報
公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS
公式X：https://x.com/geneco_PR
公式Discord：https://discord.gg/tSrGbYKsmN
コピーライト：
(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.
(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.