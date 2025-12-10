『幻想神域 Echo of Cube』公式サイト＆先行情報公開！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットは、12月15日（月）正式リリース予定のPC向けオンラインゲーム「幻想神域 Echo of Cube」の公式サイトとゲーム内の先行情報を公開したことをお知らせします。

【事前登録サイト】

https://genshin-eoc.moonrabi.jp/event/pre-regist/

◆公式サイト公開！

12月10日（水）より、公式サイトを公開しました。

公式SNSの情報が掲載されているほか、ゲームの先行ダウンロードは12月12日（金）から可能になります。

【公式サイトURL】

https://genshin-eoc.moonrabi.jp/

◆ゲーム内先行情報！

本作限定のゲーム内コンテンツや、一部イベント情報をひとあし先にお届けします！

●武器「デュアルレーザー」

本作ならでは新武器「デュアルレーザー」は、火属性と氷属性を扱う遠距離武器です。

二つのライフルから放たれる強力且つ派手なスキルで、爽快感のある戦闘を楽しめます。

●自由な武器選択！

本作では特定のレベルに成長すると、全6種の武器の中から最大2種まで選択できます。

選択した武器はいつでも変更可能で、自分だけの組み合わせでゲームを遊べます！

●いつでもどこでもキャラクターメイク！

キャラクターを作成し、ゲームを始めたあとでも自由にキャラクターメイクをやり直すことができます。

豊富なアバターの中から自由に選んで、着せ替え要素をたくさん楽しみましょう！

●スタートダッシュイベントに参加してアイテムをゲット！

正式リリースを記念して、スタートダッシュイベントを開催します。

「聖都ナディア」で起源の使者たちを待っている幻神「大地の女神・ガイア」に話しかけることで、毎日特別なボーナスを受け取れます！

その他、さまざまなイベントを用意しているので奮ってご参加ください。

●新規登録で幻神ガイアを仲間に！

新しくゲームを始めたすべてのお客様を対象に「新規登録キャンペーン」を開催します。

幻神ガイアを仲間にできる「ガイア・起源の鍵★」などのアイテムがもらえますので、ぜひ彼女との冒険をお楽しみください！

交流を深めることで、誰も知らないガイアの特別な秘密が分かるかも……？

◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cube

ジャンル：カラフルファンタジーMMORPG

対応環境：PC（Windows）

開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.

価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

◆公式情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS

公式X：https://x.com/geneco_PR

公式Discord：https://discord.gg/tSrGbYKsmN

コピーライト：

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.