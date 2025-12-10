即時尿検査サービス「ユーリア」が“かんでん 子どもの栄養サポートサービス”に子ども向け尿検査キットを提供開始

株式会社ユーリア

即時尿検査サービスの株式会社ユーリア（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：水野将吾、以下：ユーリア）は、関西電力株式会社（以下：関西電力）が本日より実証サービスを開始する、「かんでん 子どもの栄養サポートサービス」において、子ども向け尿検査キットの提供を開始しました。

1. 背景

共働き世帯の増加に伴い、食生活の責任を負う妻（68.3％が献立作成を担当※1）への負担が増大する中、未就学児を持つ子育て層の栄養バランスの懸念という課題解決に貢献するため、ユーリアは「子ども向けの栄養バランスチェック尿検査キット」を開発し、検査キット本体および結果解析アプリの提供を関西電力に開始します。



本キットは、同社の実証サービス「かんでん 子どもの栄養サポートサービス」より販売されます。

2. 実証サービス概要

尿検査キットと栄養補助食品は関西電力の特設サイトで購入が可能で、購入～検査結果確認まで、ご自宅で完結できるサービス※２です。



■かんでん 子どもの栄養サポートサービス 特設サイト

https://eiyou.kepco.jp/(https://eiyou.kepco.jp/)

■実証サービス利用の流れ

■尿検査キットで測定できる項目

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77689/table/27_1_8e157ba45875f5294c57830d60755906.jpg?v=202512100356 ]



■プラン・価格一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77689/table/27_2_83362535e30bdd91ca3bdd190f424a15.jpg?v=202512100356 ]

※１：内閣府「男女共同参画白書」（2020）

※２：本製品および実証サービスは疾患の罹患可能性の提示や診断などの医学的判断をするものではありません。また、尿検査結果に応じて個別に栄養補助食品を推奨するものでもありません。

※３：2026年５月中のお申込み、2026年６月中の商品発送をもって終了します。



3. 今後の展開

両社の連携を通じ、子育て世帯への貢献はもとより、医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決や、ウェルビーイングの実現などに貢献するサービス展開を加速してまいります。

また、ユーリアが開発・提供する簡易迅速尿検査技術は、企業の健康経営施策での活用や、特定の商品開発・販売促進のための簡易的な研究調査、ノベルティ利用など、多岐にわたる法人での利活用シーンを想定しており、今後も幅広い社会課題の解決に貢献してまいります。

【株式会社ユーリアについて】

「すぐわかるを、もっと身近に」をスローガンに掲げ、尿から体の状態をスマートフォンアプリの利用によって即時解析することを目的とし、2021年に東京大学との共同研究で立ち上がったヘルスケア企業です。独自のバイオマーカーの研究、AIを用いた解析・計測技術の開発、そして日々のパフォーマンス改善サポート等の研究開発を行っています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77689/table/27_3_6b246a0cc67db3ae481cb9e42c3cd5fd.jpg?v=202512100356 ]

