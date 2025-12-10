名古屋証券取引所主催「株式投資ウインターセミナー2025」出展のお知らせ

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、2025年12月22日（月）に開催される、「株式投資ウインターセミナー2025」に出展いたします。

■概要

当社は、名古屋証券取引所主催のIRイベントである「株式投資ウインターセミナー2025」に出展し、個人投資家向け企業説明会を実施いたします。「株式投資ウインターセミナー2025」は、投資家のみなさまが上場企業の情報に直接触れていただく機会になります。

当社の個人投資家向け企業説明会では、代表取締役社長の梢政樹が登壇いたします。

「株式投資ウインターセミナー2025」

・出展日時：2025年12月22日（月） 13時00分から16時20分 (当社は13:50~14:30登壇予定)

・会場：ナディアパーク3階 デザインホール （名古屋市中区栄3丁目18-1）

・主催：株式会社 名古屋証券取引所

・入場料：無料（事前申し込みが必要です）

・URL：https://www.nse.or.jp/ir_express/form/winter/

■背景

当社は、個人投資家のみなさまとのコミュニケーションの機会を増大させることを目的とし、「株式投資ウインターセミナー2025」への出展を決定いたしました。

より多くの個人投資家のみなさまに当社の事業内容などを知っていただき、本社のある東海エリアでのさらなる認知拡大を図りたいと考えております。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/

【 問 い 合 わ せ 先 】

◯ 株式会社アールプランナー PR担当

◯ E-mail：pr@arr-planner.com

◯ お問い合わせフォーム：https://www.arrplanner.co.jp/contact/press/

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

＊「住宅プラットフォーム」はアールプランナーの登録商標です。登録商標第6468399号。