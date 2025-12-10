都道府県とリユース協定!群馬県と学用品のリユースを促進する取り組み「 ＃（ハッシュタグ）ぐんまリユースクール」を開始

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、群馬県と連携し、用途を終えた学用品で再利用できるモノのリユースに取り組むプロジェクト「 ＃（ハッシュタグ）ぐんまリユースクール」を開始します。県がジモティーと提携して、学用品のリユースを促進する取り組みは全国で2例目の事例となります。

■背景

群馬県は、保護者の教育にかかる費用負担軽減及び環境負荷の少ない循環型社会の形成に寄与するため、学用品のリユースを推進しております。その取組の一環として、当社と協定を締結し、「＃（ハッシュタグ）ぐんまリユースクール」を実施することといたしました。

■事業の内容（2025年12月10日現在※）

ジモティー上で「＃ぐんまリユースクール」とつけて出品することで、学用品を必要とする保護者に学用品を無償または安価で譲渡する取組です。本協定において、当社はリユースを行うプラットフォームの提供を行い、群馬県は県内の学校や各種広報媒体を通じた保護者への周知・啓発を行います。

【詳細ページ】

https://www.pref.gunma.jp/page/730006.html

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

（参考）リユースに関する連携を行っている自治体

2025 年 12 月 10 日時点で 262箇所の自治体と協定や覚書を締結し連携し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。詳細は下記 URL よりご確認ください。

https://jmty.co.jp/ir/community/

【提携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h