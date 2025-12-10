「Zキャリア AI面接官」において“自社説明”機能を提供開始

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、2025年11月11日より、採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』（ https://ai-interview.zcareer.com/ ）にて「自社説明」機能をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、AI面接を受ける前にアバターが会社概要・事業内容・魅力ポイントなどを候補者に説明し、質問を促しながら理解を深めていただくものです。これにより、候補者に適切な情報を理解していただいた上で選考に臨んでいただき、形式的なAI面接での代替に留まらず、採用企業の魅力を適切に伝えることで、選考歩留まりの改善を支援してまいります。

■「自社説明」機能の開発背景

AI面接は公平性・効率性を高める一方で、以下のような課題がありました。

・面接内での企業の魅力訴求が難しく、候補者の理解度に差がある状態で選考が進んでしまう

・企業理解を促せないが故に志望度が上がらず、歩留まり率の悪化を招く懸念がある

こうした課題を解消するため、アバターが面接の導入段階に自然な対話スタイルで自社説明を行い、求職者様が選考に進む上で必要な情報を公平に提供することができる「自社説明」機能を開発しました。

自社説明機能 デモ動画：https://youtu.be/uUX7pXKU27E

■「自社説明」機能の特長

１. AI面接官が自社情報を説明し、候補者の理解水準を統一

企業概要・事業内容・魅力ポイントなど、あらかじめ設定した内容をアバターが自然な対話スタイルで説明します。面接の導入段階にて必要な情報を均質に伝えることで、候補者の理解度と選考意欲を高めます。

２. 採用企業ごとに自由にカスタマイズ可能

伝えたい内容（会社概要、事業内容、企業文化、福利厚生制度、面接後の流れなど）はフルカスタム可能。業界や募集職種に応じて柔軟に変更できます。

今後も『Zキャリア AI面接官』は、採用企業と候補者の双方にとってミスマッチの削減と公平性の確保に貢献し、採用パフォーマンスの向上を推進してまいります。

■ 『Zキャリア AI面接官』について https://zcareer.com/

『Zキャリア AI面接官』は、採用活動の一部をAIによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現する採用支援サービスです。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨むことができ、選考への物理的・心理的負担を軽減し、利便性・柔軟性のある面接機会の拡大に繋がります。採用企業は、応募検討層を広く取り込むことが可能となり、夜間や休日を含む時間や場所の制約を受けない柔軟な選考体制を構築できます。AI面接官が統一基準で候補者のポテンシャルを多角的に評価・可視化することで、候補者・採用企業の双方間での採用におけるミスマッチの削減と公平性の確保に貢献します。

※『Zキャリア AI面接官』の質疑応答及びそのためのプログラムに関する特許出願中

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ８階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070