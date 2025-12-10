パシャっとカルテ×認知症保険のプロモーションデータを公開

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李 東瀛）は、パーソナル・ヘルス・レコード（PHR）アプリ「パシャっとカルテ」上で実施した、認知症保険のプロモーション結果を分析したレポートを公開しました。

調査サマリ

- 認知症保険への関心は50～60代男性で特に高い- 関心層には「高血圧」「糖尿病」の既往歴を持つユーザーが多い- 認知症になりたくない理由”の最多回答は、全世代で「家族に迷惑をかけたくない」

調査期間：2024年12月16日～2025年1月15日

対象：パシャっとカルテ登録ユーザー

【１. 50～60代男性が最も高い関心を示す】

プロモーションバナーのクリック率を分析したところ、60代男性が最も関心を示し、次いで50代男性が続く結果となりました。

女性に関しても50～60代で関心が高い傾向にありましたが、男性ほど年代差は顕著ではありません。

追加アンケートでは関心層の多くが

・もの忘れ

・記憶力低下

を家族と話題にした経験があると回答しました。

これらのことから、家族とのコミュニケーションが保険検討のきっかけとなる可能性が示唆されます。

【２. 関心層には「高血圧」「糖尿病」の既往歴が多い】

パシャっとカルテに記録された医療情報をアンケートデータと組み合わせて分析すると、

認知症保険に関心を示したユーザーは、

- 最も多いのは「高血圧」- 次いで「糖尿病」

を既往歴・現病歴として持っている傾向があることが明らかになりました。

つまり生活習慣病を抱える方ほど、自身の将来リスクを意識しやすく、保険商品への関心につながる可能性があることが読み取れます。

【３. 認知症になりたくない理由は“家族に迷惑をかけたくない”が圧倒的多数】

アンケートでは、全世代共通で最も多かった回答が

「家族に迷惑をかけたくない」でした。特に60代男性では90%以上に達し、 退職などのライフステージの転換期が、”不安の増幅” に影響していると考えられます。

【Click Reportとは】

本分析はArteryexが提供する生活者インサイト調査サービス「ClickReport」によって実施されました。

PHRアプリ利用者の行動データ・医療データとアンケートを組み合わせることで、健康・生活習慣領域の商品企画や保険のマーケティングに活用できるインサイト取得が可能です。

▼ClickReportで得られるもの

- 定量アンケートのrawデータ: 加工されていない生の結果をご提供します- 記事コンテンツ: アンケート結果を基に作成された記事。そのままオウンドメディアやIR情報、営業資料のコンテンツとして活用いただけます- 業界におけるブランディング: 共同調査として記事を公開することで、業界内での貴社の認知度や専門性を高める効果が期待できます。

最大のメリットは、最短1ヶ月という短期間、かつ35万円からという低コストで、質の高い調査レポートと記事コンテンツを入手できる点です。 取得したアンケート結果の利用は自由ですので、幅広いマーケティング活動にご活用いただけます。少しでも気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

【Arteryexについて】

Arteryexは、医療データを患者自身が管理し、自分の“資産”として運用する「健康銀行」構想を掲げ、医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」を中心としたサービスを提供しています。

また、「パシャっとカルテ」より入手した医療情報を活用した医療情報プラットフォーム事業をはじめ、ヘルスケア領域におけるシステム・アプリケーションの受託開発を行っています。

Arteryexでは、構築中の医療情報プラットフォームのPHR（Personal Health Record）データを活用し、さまざまなサービスとの連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進しています。

会社名：Arteryex株式会社

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発・運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーション開発

営業時間：平日11:00～18:00

WEB：https://arteryex.biz

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

Arteryex株式会社 広報担当：脇坂

E-mail：sales@arteryex.biz

Web：https://arteryex.biz