『ヤマタネと棚田』サイト公開のお知らせ

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫）は、本日、棚田の魅力と当社の棚田保全活動を広く発信する『ヤマタネと棚田』サイトを公開いたしました。

▲『ヤマタネと棚田』サイト トップページ

◆サイト作成の背景と概要

棚田は、四季折々に表情を変える美しい姿が、日本の原風景として親しまれてきました。昼夜の寒暖差が大きいため、棚田で育つお米は甘みと粘り気が強いことでも知られています。加えて、雨水の貯留による洪水抑制や生態系の維持など、国土保全や生物多様性保護の点でも重要な役割を担っています。しかし近年、担い手不足や高齢化により棚田は荒廃の危機にあります。

当社は、2024年より新潟県十日町市「星峠の棚田」の企業オーナーとなり、当社株主様を対象とした田植え・稲刈り体験の開催などを通じて、棚田の保全活動を進めております。この度公開する『ヤマタネと棚田』サイトでは、棚田の価値や当社の取り組みをわかりやすく紹介し、棚田保全への理解と共感の醸成を図っていきます。

◆『ヤマタネと棚田』サイト https://www.yamatane.co.jp/tanada

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

TEL：03-3820-1116 E-mail：kikaku@yamatane.co.jp