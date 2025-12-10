ツギクルコミックス、人気作品「出ていけ、と言われたので出ていきます」、『ピッコマ BEST OF 2025』にて「新作ランキング」マンガ部門1位を獲得
SBクリエイティブ株式会社の子会社のツギクル株式会社（東京都港区 代表取締役社長 土橋康成）は、ツギクルコミックスの大人気作品「出ていけ、と言われたので出ていきます」が、ピッコマで今年最も読まれた年間ランキング『ピッコマ BEST OF 2025』(https://piccoma.com/web/event_detail/22533)にて「新作ランキング」マンガ部門1位を獲得しましたのでお知らせいたします。
「新作ランキング」マンガ部門
1位 「出ていけ、と言われたので出ていきます」
漫画：布袋花果
原作：枝豆ずんだ
キャラクター原案：アオイ冬子
URL：https://piccoma.com/web/product/184257
「出ていけ、と言われたので出ていきます」は、ツギクルブックス原作の小説のコミカライズ作品で、突然婚約破棄を突き付けられた主人公が、その日の内に荷物をまとめて出ていく、という、捨てられ聖女の自由気ままな冒険ファンタジーです。
この度の1位の獲得をお祝いして、フォロー＆リポストキャンペーンや電子書籍ストアなどでもキャンペーンを実施いたしますので、奮ってご参加ください。
■ 作品概要
タイトル：出ていけ、と言われたので出ていきます(https://books.tugikuru.jp/best-of-2025piccoma/)
■ あらすじ
イヴェッタ・シェイク・スピア伯爵令嬢は、卒業式後のパーティで婚約者であるウィリアム王子から突然婚約破棄を突き付けられた。
自分の代わりに愛らしい男爵令嬢が殿下の結婚相手となるらしい。
先代国王から命じられているはずの神殿へのお役目はどうするのだろうか。
あぁ、なるほど。王族の婚約者の立場だけ奪われて、神殿に一生奉公し続けろということか。
「よし、言われた通りに、出て行こう」
これは、その日のうちに荷物をまとめて国境を越えたイヴェッタの冒険物語。
＞＞販売サイト(https://ebook.sbcr.jp/book/comic/title/4430?style=default)
■ ツギクルブックス、ツギクルコミックスについて
WEB上の次に来るコンテンツを取り扱うノベル、コミックレーベルです。
人気小説の出版やコミカライズ、縦読み漫画を中心に企画・制作を行います。
WEBサイト：https://books.tugikuru.jp/
X（旧Twitter）ノベル公式アカウント：@tugikuru(https://x.com/tugikuru)
X（旧Twitter）コミック公式アカウント：@tugikuru_comics
(https://x.com/tugikuru_comics)
■ 会社概要
商号：ツギクル株式会社
代表者：代表取締役社長 土橋 康成
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー
設立：2016年4月
事業内容：インターネットメディア事業、出版事業
株主：SBクリエイティブ株式会社
