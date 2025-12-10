µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¤¬ÉÔÍ×ÉÊ½èÊ¬¤Î¼ûÍ×¹â¤Þ¤ëÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï
µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¾ëºê ²íÊ¸¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÂÙ»Î¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É3135¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÏ¢·È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢µÜÄÅ»Ô¤ÎÇÑ´þÊªºï¸º¤È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦·Ð°Þ
µÜÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ä³¨ËÜ¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿SDGs¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤ß½èÍýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¤´¤ß¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¥ê¥æー¥¹²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ÝÂê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤Î¼þÃÎ¡¦·¼È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥æー¥¹»ÜºöÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥Í¥Ã¥È·¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÅ¬²½¾¦¼Ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤Î»²²è¤ä¡¢¡Ö³Ú´ï´óÉí¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢´±Ì±¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿SDGs¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬µÜÄÅ»Ô¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¡Ö¥ê¥æー¥¹³èÆ°Â¥¿Ê¤Ë¤è¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ß¤¤¤Î¥Ëー¥º¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¢¨1¤òÍÑ¤¤¤¿º£²ó¤Î¼èÁÈ¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤È¤Ï
¤ª¤¤¤¯¤é¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÊ¤òÇä¤ê¤¿¤¤Êý¤¬¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤òÄÌ¤·¤ÆººÄê°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁ¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë°ì³çººÄê°ÍÍê¤µ¤ì¡¢Çã¼è²Á³Ê¡¦Æü»þ¡¦Çã¼èÊýË¡¡¦¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Î°ÍÍê¤À¤±¤ÇÉÔÍ×ÉÊ¤ÎººÄê·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈæ³Ó¤·¡¢ÇäµÑ¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½155Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·îËöÆü¡Ë¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://oikura.jp/
¢£µÜÄÅ»Ô¤Î²ÝÂê¤È¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤Ë¤è¤ë²ò·èºö
µÜÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ëÍÎÁ¸ÍÊÌ¼ý½¸¤Ë¤ÆÂç·¿¤´¤ß¤Î¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç·¿ÉÊ¤ä½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢»ÔÌ±¤¬¼«Âð¤Î³°¤Ø±¿¤Ó½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤Ï¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¼«Âð¤ÎÃæ¤Þ¤ÇË¬Ìä¤·¡¢±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë½ÐÄ¥Çã¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç·¿ÉÊ¤ä½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤âÇäµÑ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ô¤Ç¤Ï²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤â¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇã¼è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÍ×ÉÊÇäµÑ¤È¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¡¢ºÇÃ»¤À¤È¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÇã¼è°ÍÍê¤ò¤·¤¿ÅöÆü¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ÔÌ±¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë15»þ30Ê¬¡Ê¸ø³«»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤ËµÜÄÅ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ
¡Êhttps://www.city.miyazu.kyoto.jp/site/gomi-sinyo/2116.html¡Ë¤Ø¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Ä¾ÀÜÉÔÍ×ÉÊ¤Î°ì³çººÄê¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÜÄÅ»Ô¤È¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¤è¤ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÉÔÍ×ÉÊºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÇÑ´þÊª½èÍýÎÌ¤ä½èÍý¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼èÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÔÍ×ÉÊ¥ê¥æー¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»ÔÌ±¤¬Ç§ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇÑ´þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥æー¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÉÔÍ×ÉÊ½èÊ¬¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¥ê¥æー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ·ÁÀ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´±Ì±°ìÂÎ¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¡¦·ÐºÑÅªÂ¦ÌÌ¤ÎÁÐÊý¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô
µÜÄÅ»Ô¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÈË¤«¤Ê³¤»ºÊª¡¦ÇÀ»ºÊª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£É÷ÇÈ²º¤ä¤«¤ÊÅ·Á³¤ÎÎÉ¹ÁµÜÄÅ¹Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÆüËÜ³¤¼ã¶¹ÏÑ¤ËÌÌ¤·¡¢ÆÃÊÌÌ¾¾¡¡ÖÅ·¶¶Î©¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤´ßÀþ¤äÂç¹¾»³Ï¢Êö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤²°¹â¸¶¤ÏÃ°¸åÅ·¶¶Î©Âç¹¾»³¹ñÄê¸ø±à¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Á³É÷·Ê¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÜÄÅ»Ô¤ÏÆîÉô¤ÈËÌÉô¤¬Å·¶¶Î©¤Îº½½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤Ê¤ëÆÃ°Û¤ÊÃÏ·Á¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢L»ú·¿¤ËÆüËÜ³¤¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ»þÂå°Ê¹ß¤Ë¤ÏÃ°¸åÃÏÊý¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¡¦½¡¶µ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¾¸Í´ü¤Ë¤ÏËÌÁ°Á¥¤ÎÀ¾²ö¤ê¹ÒÏ©¤Î´ó¹ÁÃÏ¤È¤·¤Æ¤â±É¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÎò»Ë°ä»º¤ò³è¤«¤·¡¢Ç¯´ÖÌó300Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëËÌ¶áµ¦¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿å°ð¤ä»³¤Î°ò¤Ê¤É¤ÎÇÀ¶È¡¢ÄêÃÖÌÖµù¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±è´ßµù¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ëÀ½Â¤¡¢¥á¥ê¥ä¥¹À¸ÃÏÀ½Â¤¤ä³¤»ºÊª²Ã¹©¤Ê¤É¤Î¾¦¹©¶È¤âÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸½ºß¤ÏÂÚºß·¿´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¡§15,650¿Í¡ÊÃËÀ7,425¿Í¡¢½÷À8,225¿Í¡Ë¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡Ë
À¤ÂÓ¿ô¡§8,082À¤ÂÓ¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡Ë
ÌÌÀÑ¡§172.74Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.city.miyazu.kyoto.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È·¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®»ö¶È¤ä¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÅ¬²½¾¦¼Ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2006Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯6·î¤Ë¤ÏÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ë¾å¾ì¡£2021Ç¯2·î¤ËÅì¾Ú°ìÉô¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¤Î¸å¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È·¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â¤¯Çä¤ì¤ë¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥æー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¤ä¡¢80¤«¹ñ°Ê¾å¤Ø¤ÎÃæ¸ÅÇÀµ¡¶ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ê¤É¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È·¿¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ï±ä¤Ù940Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜÄÅ»Ô¤Î¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç290¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤¯¤é¡×¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://oikura.jp/lg/
¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.marketenterprise.co.jp/