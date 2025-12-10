茨城県・那珂湊おさかな市場および大洗エリアにて地域とともに駐車場不足解消を目指すプロジェクトを開始

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、茨城県の「ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会」（会長：木名瀬貴久、以下協議会）と連携し、ひたちなか・大洗エリア周辺の駐車場不足解消を目的に地域住民の方や企業さまにオーナーモードでの駐車場貸し出しを呼びかける「那珂湊・大洗アキッパオーナー推進プロジェクト」を2025年12月11日(木)より開始いたします。

スポット周辺に事前予約制の駐車場を増やすことで、観光シーズンの慢性的な交通渋滞の緩和と、地域主体の持続可能な観光地づくりを目指します。





■背景と課題

那珂湊おさかな市場周辺の交通混雑の様子

茨城県ひたちなか市の那珂湊おさかな市場や大洗町のアクアワールド茨城県大洗水族館周辺は、関東有数の観光スポットとして年間を通じて多くの来訪者でにぎわいます。アキッパではこれまでも協議会と連携し、観光シーズンの交通混雑緩和を目的に公有地を活用した予約制駐車場の運営やパーク＆バスライドの実施に取り組んでまいりました。（※）

しかし、週末やイベント時のピーク期にはいまだに駐車場不足や交通渋滞が発生しています。観光客だけでなく地域住民の方の移動にも影響がでるなど、慢性的な課題となっています。

一方で、同エリアには空き地や戸建て住宅など、駐車場として活かせる「潜在的なスペース」が多く見られます。そこで今回、地域のみなさまと協力しながらこれらの遊休地の活用を後押しするキャンペーンを実施することが決定しました。

周辺に事前予約できる駐車場を増やすことで、観光シーズンでも安心してアクセスできる環境を整え、誰もが訪れやすいエリアづくりを進めていきます。

■オーナーモードについて

「オーナーモード」は、アキッパアプリひとつで、誰でも簡単に自宅の空きスペースや所有地を駐車場として登録・貸し出しできる機能です。

従来の駐車場シェアリングでは、登録から掲載まで審査に数日かかる場合がありましたが、オーナーモードでは最短5分で登録が完了し、そのまま貸し出しを開始できます。

そのため「使わない時間だけ」「イベントの日だけ」など、ライフスタイルに合わせて柔軟に駐車場の活用が可能です。

オーナーモードの詳細はこちら▼

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000506.000016205.html





■キャンペーン概要

那珂湊・大洗エリアにお住まいの住民・企業のみなさまを対象に、専用の招待コードを入力して駐車場登録をしていただくと特典を受け取れるキャンペーンを実施します。

1. 名称

那珂湊・大洗アキッパオーナー推進プロジェクト

2. 対象エリア

茨城県ひたちなか市、大洗町

3. 実施内容

対象エリアの方にチラシ・SNSなどで招待コードをご案内し、アキッパに新規オーナーとして登録・駐車場の貸し出しを開始された方に以下の特典を進呈します。

特典内容： Amazonギフト券 2,000円分

4. キャンペーンの開始時期

2025年12月11日より募集開始します。

5.キャンペーン参加期限

2026年3月31日までに登録・貸し出し開始いただいた方が対象となります。

6. 参加方法

アキッパ公式サイトまたはアプリより「オーナー登録」を選択し、登録画面にて招待コードを入力してください。

■今後の展望

地域住民の皆様の協力により駐車場の数を増やすことで、観光客にとっては「予約できて確実に停められる」安心感を、地域にとっては「渋滞緩和」と「経済効果の還元」をもたらす「三方よし」のモデル構築を目指します。また、得られた利用データは協議会へ共有し、今後の交通施策や観光動線の改善に役立ててまいります。

アキッパはこれからも、自治体や地域社会と連携し「困りごと解決」を通じて人々の“あいたい”をつないでいきます。

※ 過去の取り組み詳細はこちら▼

・茨城県・那珂湊おさかな市場周辺の交通混雑緩和の実証実験を10/12(土)より開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000486.000016205.html

・GWの混雑緩和へ アキッパが「国営ひたち海浜公園・那珂湊おさかな市場・大洗エリア」でパーク＆バスライドを実施

～ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会と連携、5/3より開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000509.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計500万人（2025年12月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：スマート駐車場アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

