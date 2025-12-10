『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』「最愛人生ランナー」をリズムゲーム楽曲として追加！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2025年12月10日（水）より、「[ソニックレーシング クロスワールド PJ ONSOKUタイアップ記念]楽曲追加キャンペーン」として新たに「最愛人生ランナー」（作詞・作曲：かいりきベア）をリズムゲーム楽曲に追加いたしました。

また、同日よりゲーム内イベント「ともに、トゥルールートを目指して」、「Human×Techガチャ」を開催中です。

■「最愛人生ランナー」（作詞・作曲：かいりきベア）追加！

本楽曲は、「音楽ショップ」で「ミュージックカード」と交換することで、リズムゲームの楽曲としてお楽しみいただけます。

■イベント「ともに、トゥルールートを目指して」開催！

開催期間：2025年12月10日（水）15:00～12月19日（金）20:59

12月10日（水）より、ゲーム内イベント「ともに、トゥルールートを目指して」を開催中です。

イベント期間中、「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」（リズムゲーム）をプレイすることでスコアに応じて、また「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できます。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定いたします。

また、「イベントバッジ」はイベント交換所より、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換が可能です。

＜「ともに、トゥルールートを目指して」新メンバー＞

・★3「[甘くて楽しいお友達！] 鳳えむ」

【特訓前】【特訓後】

・★2「[気になるVRライブ] 星乃一歌」

＜「ともに、トゥルールートを目指して アフターライブ」開催＞

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「ともに、トゥルールートを目指して アフターライブ」を開催いたします。

○開催日時

・12月19日（金）：22:00、23:00

・12月20日（土）：0:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00

○ライブ上演時間

約10分53秒

○初回参加報酬

・スタンプ「まふゆ：ゲームクリアだね」

・クリスタル×300個

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「Human×Techガチャ」開催！

開催期間：2025年12月10日（水）12:00～12月21日（日）11:59

12月10日（水）より、3人の新メンバーが出現する「Human×Techガチャ」を開催中です。

初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」が付きます。

「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

＜「Human×Techガチャ」新メンバー＞

・★4「[思い出を手に取って] 朝比奈まふゆ」

ライブ衣装付き：［衣装名：ヴェイルド・ボディスーツ］

・★4「[スリリングな追いかけっこ] 小豆沢こはね」

ライブ衣装付き：［衣装名：ホワイトハート・ボディスーツ］

・★4「[浮き立つ予感] 巡音ルカ」

ライブ衣装付き：［衣装名：インサイト・ボディスーツ］

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「ぼくのかみさま」「エンパープル」「アクセラレイト」に、新たなリズムゲーム音源を追加！

「ぼくのかみさま」（作詞・作曲：羽生まゐご）に、flowerが歌唱するバーチャル・シンガーver.を追加いたしました。

また、「エンパープル」（作詞・作曲：はるまきごはん）に、朝比奈まふゆ（CV.田辺留依）、鏡音リンが歌唱する2種類のアナザーボーカルver.を、「アクセラレイト」（作詞・作曲：吉田夜世）に、白石杏（CV.鷲見友美ジェナ）が歌唱するアナザーボーカルver.を追加いたしました。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで入手が可能です。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム＆アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。