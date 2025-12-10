＆ OIMO TOKYO CAFEからクリスマス限定メニュー続々！ついに明治 ザ・カカオとコラボの蜜芋モンブランパフェも登場!!︎

株式会社芋匠今年話題のmeiji THE Cacaoとのコラボ『さつまいも meets チョコレート』シリーズから、聖夜を彩るクリスマス限定スイーツ『こぼれ蜜芋モンブランツリー』をリリース。



株式会社芋匠（本社：東京都目黒区、代表取締役：大崎安芸路）が運営する、さつまいもスイーツブランド『& OIMO TOKYO（オイモトーキョー）』は、2025年ホリデーシーズンに合わせて『こぼれ蜜芋モンブランツリー』をはじめとする、クリスマス限定のカフェスイーツを多数リリース。& OIMO TOKYO CAFE 中目黒店にて期間限定販売いたします。

オイモトーキョー不動の人気を誇るモンブランパフェが、明治 ザ・カカオ、そしてクリスマスとの“最強コラボ”で登場。

種子島の専用熟成庫で極限まで甘みを引き出した安納芋のペーストを、こぼれ落ちるほど贅沢に絞り上げ、華やかでクリスマスツリーのような佇まいに仕上げました。

オーナメントには、安納芋と米粉で作ったココア味のグルテンフリークッキーや、砕いたTHE Cacaoのタブレットチョコレートを贅沢にトッピング。パフェのボトムには、カカオの香りが豊かに広がる濃厚なチョコレートソースを忍ばせています。



まずは蜜芋本来のねっとりとした食感と濃密な甘みをじっくりとご堪能ください。その後、底のチョコレートソースとしっかり混ぜ合わせることで、ビターでコク深い“大人のデザート”へと表情を変えていきます。



蜜芋の自然な甘みと、カカオの奥深い香りが響き合う--

この冬だけの、極上のコラボスイーツをぜひお楽しみください。

『こぼれ蜜芋モンブランツリー ～For Chocolate Lovers～』

・ 価格：2,480円（税込）

・ 販売期間：2025年～12月25日（木）まで（数量限定）

・ 販売店舗：＆ OIMO TOKYO CAFE (https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe)中目黒店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe)

月替わりメニューの蜜芋プリンアラモードもクリスマス仕様に。

昨年大人気だったホリデーシーズンメニューが今年も復活。安納芋のプリンアラモードと抹茶ラテが、華やかな飾りを装い、クリスマス気分を一層盛り上げます。

月替わりプリンアラモード。今季はジンジャーマンクッキーや雪景色を思わせる繊細な飴細工が美しい。パティシエの腕が光る逸品です。

『蜜芋のプリンアラモード ～Xmas ver～』：1,800円（税込）

安納芋の美味しさを余すことなく堪能できる、華やかでゴージャスなクリスマス限定プリンアラモードが登場。蜜芋ペーストをしっかりと混ぜ込んだ、濃厚でなめらかなプリンは、ほろ苦いカラメルとの相性が抜群。一口ごとに、至福の甘みがじんわりと広がります。

さらに、旬のいちごをふんだんにあしらい、グルテンフリーのジンジャーマンクッキーや、NOELプレート、繊細な飴細工で彩りを添えました。キラキラと光る飴のディテールが、特別なホリデーのひとときを華やかに演出します。大切な人と迎えるクリスマスにふさわしい、冬だけの贅沢スイーツです。

蜜芋スイーツと相性がいいと、店頭で人気の抹茶ラテ。クリスマスツリーのラテアートが気分を盛り上げてくれます。

『抹茶ラテ ～Xmas ver～』：1,000円（税込）

人気の抹茶ラテからXmas verが登場！ ほろ苦い抹茶に甘酸っぱいカシスのソースで、この時期ならではのクリスマスツリーを描きました。見た目も味わいもお楽しみいただける自信作の抹茶ラテです。ぜひ今年のクリスマスは、この特別な抹茶ラテで彩りましょう。

お取り寄せ可能なクリスマスケーキ、豪華ラインナップ。

公式オンラインショップでも手に入る、見た目も味わいも堪能できる、ホリデースイーツをぜひお楽しみください。店頭販売＆予約も可能です。詳しくは、公式ホームページ＆各店舗にて。

Xmas 蜜芋尽くしのスイーツお重箱：8,980円（税込）蜜芋といちごのクリスマスショートケーキ：5,500円（税込）Xmas蜜芋モンブランケーキ：4,900円（税込）Xmas蜜芋テリーヌショコラ～THE Cacao Edition～：4,200円（税込）

商品に関するお問い合わせ

商品や配送に関するご質問がございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。



& OIMO TOKYO（オイモトーキョー）

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F

メール：info@imosho.jp

電話番号：03-6416-4908

公式ウェブサイト：https://www.oimotokyo.com/