コンタクトレンズの利用状況についての消費者調査

【調査結果サマリー】

株式会社ファンくる

1.視力補正用コンタクトレンズを使っている方の使用頻度は「ほぼ毎日」53%

2.主に使用しているコンタクトレンズの使用期間は「1DAY(1日使い捨て)」64%

3.現在使用中のコンタクトレンズを使い始めた理由は「価格が安かったため」37%

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回は視力補正用コンタクトレンズについて、使用頻度や、1か月あたりにかかる費用などを「ファンくる」会員981名（男性204名、女性777名）に調査を実施しました。

視力補正用コンタクトレンズの使用頻度は「ほぼ毎日」が53%と最も多く、年代別でみると、20代でほぼ毎日使用している方が多いようです。また、現在主に使用しているコンタクトレンズの使用期間は「1DAY（1日使い捨て）」が64%でした。現在使用中のコンタクトレンズを使い始めた理由は「価格が安かったため」37%、「眼科医に推奨されたため」25%、「口コミ・評判が良かったため」23%となりました。

【調査結果】

1． 現在、視力補正用コンタクトレンズを使っている方の使用頻度は「ほぼ毎日」53%

2． 主に使用しているコンタクトレンズの使用期間は「1DAY(1日使い捨て)」64%

3．現在使用中のコンタクトレンズを使い始めた理由は「価格が安かったため」37%

本調査ではこれ以外に視力補正用コンタクトレンズの購入場所や使用する商品を切り替えた経験の有無など全28問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー 回答者数：981名（男性204名、女性777名）

調査時期：2025年11月12日～11月25日

調査項目：コンタクトレンズについての消費者調査

設問数：28問

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

※本調査の全結果をご希望の方は、ぜひ当社までご連絡ください。

※本調査結果引用時のお願い

本調査結果の引用時には、以下のご対応をお願い申し上げます。

クレジットに「株式会社ファンくる（Fancrew Inc.）調べ」と明記してください。

WEB上で引用いただく際には、「ファンくる」（https://www.fancrew.jp）リンク付与をお願いいたします。

-----------------------------------------

【ファンくるについて】

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

-----------------------------------------

【会社概要】

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■資本金：1億円

■創業：2004年8月26日

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容：来店客調査「FancrewCR」の運用・開発

消費者モニター調査「Fancrew MR」の運用・開発

販促・店頭調査「Fancrew PR」の運用・開発

契約率向上ツール「Fancrew ICR・CSR」の運用・開発

従業員満足度調査「Fancrew ES」の運用・開発

体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発

インターネットリサーチ/マーケティング支援

【本件に関するお問い合わせ】

■株式会社ファンくる （担当：広報、Email：pr@fancrew.co.jp）