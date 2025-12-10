味の素(株)、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPANのコンディショニングをサポート

味の素株式会社

味の素株式会社(社長：中村 茂雄 本社：東京都中央区) は、TEAM JAPANゴールドパートナー(契約カテゴリー：調味料、乾燥スープ、栄養補助食品、冷凍食品、コーヒー豆)として、2026年2月～3月に開催されるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック(以下ミラノ・コルティナ2026大会)TEAM JAPANに当社製品や当社開発メニューを提供し、アミノサイエンス(R)を通じてTEAM JAPANのからだとこころのトータルコンディショニングをサポートし、一人ひとりの挑戦を後押します。

ミラノ・コルティナ2026大会期間中は、公益財団法人日本オリンピック委員会(会長：橋本 聖子、以下JOC)、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(委員長：三阪 洋行、以下JPC)

それぞれと協力し、TEAM JAPANのベストコンディション維持に貢献します。

■TEAM JAPAN強化支援事業「ビクトリープロジェクト(R)」について

ビクトリープロジェクト(R)とは、2003年からJOCとの共同事業として始まった、トップアスリートが世界で勝ち抜くためのスポーツ栄養およびアミノ酸によるコンディショニングサポート活動です。2016年からはJPCとも連携し、パラアスリートに対してもビクトリープロジェクト(R)を展開しています。

ミラノ・コルティナ2026大会では、当社製品を活用した「和軽食」などの食事提供に加え、最新のスポーツ栄養科学研究に基づき開発された「アミノバイタル(R)」をはじめとするアミノ酸サプリメント6品種を、2025年11月21日から提供しています。（計10万本予定）

■「JOC G-Road Station」について

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック期間中は、JOCがリオ2016大会から6大会連続で開設する、現地の栄養サポート拠点「JOC G-Road Station」に全面協力します。

「JOC G-Road Station」では、選手村の食事を補完するために、近隣で通いやすい立地に拠点を作り、選手たちの“からだとこころ”に必要な栄養素を摂り続けられる施設として、日頃食べなれた「和軽食」を提供し、現地での良好なコンディション維持と栄養面（エネルギー補給等）のサポートを行います。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに向けて、ミラノで活躍する日本人シェフ徳吉洋二氏※1とともにミラノスペシャルメニュー「Power Gyoza DON」を開発しました。海外の慣れない風土や大舞台を前に、食が進まずコンディション不良に陥ってしまう課題に対し、必要なエネルギーや栄養素を、うま味をきかせておいしく摂取できるメニューを提供することで選手をサポートします。イタリアの季節野菜をふんだんに使い※2、うま味のきいた餡かけと、ギョーザのカリっとした食感で、栄養面からTEAM JAPANのからだとこころを支え、選手の挑戦に伴走いたします。さらに、オリジナルメニューの「エネルギー豚汁」と「コンディショニングスープ」を日替わりで“味変”できるよう、「鍋キューブ(R)」も6種類用意いたします。

※1)BENTOTECA（ミラノ）のオーナーシェフ、日本人で初めてイタリアのミシュラン2つ星を獲得

※2)一日に必要な野菜の1/3量を摂取できる

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック「JOC G₋Road Station」で提供される「Power Gyoza DON」

Power Gyoza DON監修した徳吉洋二シェフ

パリ2024オリンピック期間中の「JOC G-Road Station」の様子

■「いつでも、ふぅ。広場」について

ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会期間中は、パリ2024大会で好評だった

「Cafe Du Dashi」に続き、JPCと連携したサポート拠点「いつでも、ふぅ。広場」を展開予定です。

パラリンピアンにとって凍結や積雪でいつも以上に移動が難しい状況となることが想定されるなか、選手村近隣の通いやすい立地で、おいしさと栄養を両立した冷凍弁当「あえて、(R)」を300食提供予定。加えて、味の素冷凍食品株式会社の「おべんとPON(R)！」シリーズも日替わりで提供し、日々の食事を楽しんでいただく工夫も行います。

また、味の素AGF株式会社協力のもと、現地の硬水でもおいしいコーヒーを選定し、当社の「SIIDA(R)」を使用しただし湯と共に毎日提供します。選手たちが気軽に立ち寄って「いつでも、ふぅ。」とリラックスし、新たな活力をチャージできる空間として活用していただきます。

ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会「いつでも、ふぅ。広場」

ブースイメージ冷凍弁当「あえて、(R)」

パリ2024パラリンピック競技大会期間中の「Cafe du Dashi」の様子

味の素社は、アミノサイエンス(R)を活かした本取り組みを通じて、今後もTEAM JAPANの”なりたい姿”の実現を全力で支援するとともに、誰もが”自分らしい挑戦”に取組めるよう後押しすることで、生活者一人ひとりのWell-being向上に貢献してまいります。

