【徳島県　鳴門市役所】「UZULAB（うずラボ）×株式会社UZU ARTS」未来の選択肢がふえる“きっかけナイト”始動！！きっかけの入り口を作るアントレ教育が12/12(金)から始まります。

鳴門市役所

鳴門市インキュベーション施設「UZULAB」にて、高校生・大学生向けの ゆるトークナイト（全5回シリーズ） を開催します。

イベントは遊びのようでありながら、毎回テーマと目的を設定。参加者が自然と「自分の興味」や「将来への小さな気づき」に出会える工夫をしています。

難しい学びではなく、まずは 安心して話せる場づくり を大切にしながら、鳴門から新しい“夜の学びとつながり”を育てていきます。

■第1回テーマ：ピザパで語らナイト★ゆる会

ピザを囲みながら、みんなで楽しく未来の話をしてみよう！

その中で“ちょっといいな”と思える小さなきっかけの種を持ち帰ってもらう場にします。

【第１回開催概要】

日 時：12月12日(金) 午後６時～７時30分

会 場：UZULAB（鳴門市撫養町南浜字東浜651）

対 象：高校生～大学生（中学生は送迎付きで参加可）

参加費：無料

主 催：株式会社UZU ARTS

ゲスト：納田 薫 氏（eureka 代表）

サポーター：河野 伸児 氏（大道商店街組合長）

■今後のイベント方向性

【内容】- 質問ボックスでお題を引いてゆるくトーク- 推し紹介／10秒プレゼンなどのミニゲーム

本イベントは毎回内容は楽しく気軽ですが、全5回それぞれにテーマと目的を持った“ゆるい学びのシリーズ” です。

【全5回の方向性】

1. 安心できる居場所づくり

学校・家庭以外で話せる場所をつくる

2. 選択肢に触れる体験

多様な価値観や働き方・生き方を知る

3. 自分の興味や得意を言語化

“好き”“気になる”を言葉にしてみる

4. やってみたい気持ちを育てる

小さな一歩を考えるきっかけに

5. 仲間とゆるいつながりを育てる

安心して挑戦・相談できる関係性をつくる

遊びのようなイベントでありながら、参加者それぞれが“ちいさなヒント”に出会えるよう設計しています。各回ごとに募集を行い、初めての方も気軽に参加できます。

■問い合わせ先

株式会社UZU ARTS 下中

☎080-4861-8878