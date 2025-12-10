ライフネット生命保険 テレビCMがBRAND OF THE YEAR 2025「消費者を動かしたCM展開」を2年連続で受賞

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）はCM総合研究所（以下、CM総研）が主催する「BRAND OF THE YEAR 2025」において、ライフネット生命のテレビCMが2024年に続き、2年連続で「消費者を動かしたCM展開」を受賞したことをお知らせします。

本賞は、対象期間に放映されたテレビCM（以下、CM）全6,596銘柄のうち、消費者アンケートにおいて高い評価を獲得することに加え、業績にも貢献したCMに贈られるもので、ライフネット生命のCMは2021年度、2022年度、2024年度に続き、今回で4度目の受賞となりました。なお、CM好感度は調査対象となった6,596銘柄中総合99位となり、トップ100にランクインしています。年齢性別問わず、幅広く支持を集めました。

※調査期間中に最も多く放映され、高いCM好感度を獲得した「10秒見積り篇」 出演：松田るか、飯島寛騎

“自分の保険料、知ってる？”という印象的なセリフで始まる「10秒見積り篇（出演：松田るか、飯島寛騎）」は、2024年3月の放映開始より、ライフネット生命の10秒見積りの魅力を伝え続けてきました。出演の2人のはつらつとした掛け合いが好評を博し、放映から1年半以上が経つ今も高いCM好感度を維持しています。

また、2025年7月からは、津田健次郎さんが声をつとめるライフネッコ・ミツモロウというネコ型の妖精と柄本時生さん演じる太郎が舞台の上で絶妙な掛け合いを展開する『正直劇場』シリーズが開始。生命保険を強く勧める母親にうながされて保険に入ろうとする太郎に、“言われるがまま保険に入るのはもったいない！正直、保険料は戻ってこんが、こんな選択肢も”とミツモロウが助け舟を出す「おすすめされたらミツモロウ篇」や、バースデーソングに乗せて、誕生月を迎えて年齢が上がると保障は同じでも保険料が高くなるため、保険を探しているなら“月末までにやっちゃいな”とミツモロウが教えてくれる「誕生月前にミツモロウ篇」が、シリーズの中でも人気を集めました。

このように、ライフネットの生命保険マニフェスト(https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/)で掲げる「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」を体現した多様なCM*¹が年齢性別問わず支持され、2025年度第1四半期における保有契約年換算保険料が前年同期末比119.3%の成長を見せるなど、明確な業績拡大も認められたことで、この度の受賞となりました。

■「消費者を動かしたCM展開」とは

※調査期間中に放映されたライフネット生命のCMの一部左上：土手のマツコさん篇、右上：みんなに選ばれている保険篇、左下：おすすめされたらミツモロウ篇、右下：誕生月がくる前にミツモロウ篇

「消費者を動かしたCM展開」は、毎月3,000人に実施している「CM好感度調査」において上位にランクインし、業績の向上に貢献したCM展開に贈られる広告賞です。本年度は、CMをオンエアした商品・サービス全6,596銘柄のうち、優れたCM好感度を記録した202銘柄を対象に、広告主に業績（売り上げ、シェアなど）に関するアンケートを実施。業績などへの貢献が確認できた148銘柄が「消費者を動かしたCM展開」に選出されました。

■調査概要

2025年度のCM展開（東京キー5局）：2,648社／6,596銘柄／13,937作品

期間：2024年11月度～2025年10月度（2024年10月20日～2025年10月19日）

関東一都六県在住の一般モニター男女3,000人の「月例CM好感度調査」12ヶ月分より集計

*1 調査期間中（2024年10月20日～2025年10月19日）に放映され、調査対象となったライフネット生命のCMは、マツコ・デラックスさん出演の「土手のマツコさん篇」や、松田るかさん、飯島寛騎さん出演の「9万円の節約篇」などを含む24作品

