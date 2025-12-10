世界最大級ポップカルチャーの祭典が今年も日本開催！「東京コミコン2025」にあっとほぉーむカフェが初参加！

インフィニア株式会社

2004年に秋葉原で誕生し、今年21年目を迎えた「あっとほぉーむカフェ」（運営：インフィニア株式会社／本社：東京都千代田区／代表取締役：深沢孝樹）が、東京コミコン2025「特設リングステージ」にてスペシャルライブ披露いたしました。

プロレスリングにステージでの第一声は勿論「おかえりなさいませ！ご主人様・お嬢様！」

世界中のポップカルチャーが集結する「東京コミコン」は、毎年多くのファンを魅了する国内最大級のカルチャーイベントです。今回、あっとほぉーむカフェは初めての参加となり、アニメキャラクターのようなポップカルチャーメイドが歌って踊る、これまでの東京コミコンにはなかった新たな魅力を沢山の観客の皆様へお届けしました。

「あっとほぉーむカフェ」オリジナル曲を3曲披露！

30分たっぷり、あっとほぉーむカフェの魅力をお届けしました！

あっとほぉーむカフェの、お屋敷（店舗）で流れている音楽は200曲を超える全てがオリジナルソング。アーティストやアイドルとはまた違う、メイドならではの曲調・歌詞でご主人様・お嬢様（ファン）に親しまれています。今回のステージでは、中でも人気の高い3曲「永遠メイド主義」「運命のストーリー」「あいこめフォーエバー」を披露し、会場は温かい歓声や拍手に包まれ、大成功を収めました。

これらの楽曲は、このような外部イベントだけでなく、あっとほぉーむカフェ店内ステージで実施している「おたのしみ会」（ミニライブ）でも不定期にお楽しみいただけます。

MCでは出演メイドから「世界中の方に愛されるイベントに参加できて光栄」「リング上で踊らせていただくなんて、貴重な経験ができて嬉しい」と感激と喜びのコメントが多数あがりました。

東京・大阪から7名のメイドが参加

左から：みしな（プレミアムメイド／東京）、ゆゆめろ（スーパープレミアムメイド／東京）、Chimu（スーパープレミアムメイド／東京）、hitomi（レジェンドメイド／東京）、れなち（スーパープレミアムメイド／東京）、ななせ（プレミアムメイド／東京）、ちなつ（プレミアムメイド／大阪）

現在「あっとほぉーむカフェ」では650以上が所属しています。

今回は秋葉原・大阪所属の人気メイド7名が参加させていただきました。

【出演メイドコメント】

hitomi「誰もが知る世界的なビックイベントに出演させていただき、とても光栄です。いつか、秋葉原カルチャーの代表として”あっとほぉーむカフェ”を出展・出張お給仕させていただきたいです。新たな夢ができました！」

Chimu「昔からアメコミファンで、プライベートで来場したこともある夢のコミコンに、自分が出演しているなんて大感激です。もし叶うなら、好きな作品たちとコラボレーションしたフードやドリンクを出したり、アメコミモチーフのメイド服が着てみたいです(ハート)」

ステージ詳細

■日程 ：2025年12月6日(土）

■ステージ予定時間：16：45～17：15

■場所 ：幕張メッセ 国際展示場 特設リングステージ

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

■参加メイド：hitomi、Chimu、れなち、ゆゆめろ、ななせ、ちなつ、みしな

【東京コミコン公式サイト】https://tokyocomiccon.jp/

企業ブースも見学

ハリーポッターのモチーフの前でお揃いポーズ

空き時間には会場しながら、お客様やブースの皆様とも交流させていただきました。

皆さんのそれぞれの世界観をとても大切にしていて”本気で楽しむ・楽しませる”様子にメイドは終始感激。「あっとほぉーむカフェと通ずるものを感じた」「こんな素敵なイベントにいつ絶対メイドカフェカルチャーとして加わりたい」とメイドたち自身も大きな刺激を受ける機会となりました。

行列ができるくじブースコスプレイヤーの皆さんと記念撮影アメコミファンのChimu物販コーナーも充実

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

＜あっとほぉーむカフェ＞

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴20年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

