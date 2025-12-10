株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、業務効率化・DXを促進する当社ハンズオンセミナーをご案内します。2025年12月末までの期間限定で無料キャンペーンを実施していますので、業務効率化やDXを目指す方は、この機会をぜひご活用ください。

1. ハンズオンセミナーのラインナップ

近年、デジタル化が社会のあらゆる分野で急速に進んでおり、業界・業種を問わず、業務効率化やDX推進のために、RPAやローコードなどの導入を検討している企業が増えています。当社では、ますます重要視されているこれら技術の基本機能や特長を学び、効果的な使い方を体験できるハンズオンセミナーを定期的に開催しています。

サンプルシステムを用いて、RPAやローコードなどの基礎から活用方法まで、体系的かつ実践的に習得できる内容で構成しています。IT初心者から業務担当者、技術者まで、どなたでもご参加いただけます。また、お客さまのご要望や環境に応じてカスタマイズ可能な有償のハンズオンセミナーも多くの企業にご活用いただいておりますのでご相談ください。

● RPA

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/425_1_bbe837b8ca34508a6d2ce48e57d99e1f.jpg?v=202512100957 ]

● ローコード

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/425_2_b092ba32cc608a1d6a8f0a219ff97649.jpg?v=202512100957 ]

● データ利活用

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/425_3_caa27f6a5750b9683fed7f9f84964b66.jpg?v=202512100957 ]

2. キャンペーン概要

現在、2025年12月末までの期間限定で、各種ハンズオンセミナーを無料で受講いただけるキャンペーンを実施中です。

3. ハンズオンセミナーを受講した方の声

● 講師がとても丁寧に教えてくれて、質問しやすい雰囲気でした。

● 独学でやっていて基礎がなかったので、今後の参考になりました。

● 一度も触ったことがないツールでしたが、自分で作ったものが動いた時は感動しました。

4. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/(https://www.needswell.com/)

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com