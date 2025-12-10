¡ÚÀì½¤Âç³Ø¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¡Û¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÌ¾ÌçÉô¤È°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
¥²¥Î¥à¾ðÊó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKEAN Health¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ï© ·ÃÂ¿¡Ë¤Ï¡¢Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Î¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSENSHU WRESTLING BOOST¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç³ØÃÄÂÎÆüËÜ°ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¾¡¤Á¤òÄÏ¤àËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÁª¼êÀìÍÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆºîÀ®¤·¡¢Áª¼ê¤Î°äÅÁÅªÆÃÀ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿Äó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥³ー¥Á¤È¤È¤â¤ËÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¶¯²½¥×¥é¥ó¡×¤òºîÀ®¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä±ÉÍÜ´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¹Ô¤¦·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖSENSHU WRESTLING BOOST¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâÍÆ1.¼Â»ÜºÑ¤ß¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê2025Ç¯7·î～10·î¡Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁª¼ê¤¬°äÅÁÅªÆÃÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»öÁ°¹ÖµÁ¡§°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»öÁ°¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢°äÅÁ»Ò¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤òÂ¥¤¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸¡ºº¼Â»Ü¤È·ë²ÌÊ¬ÀÏ¡§°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î¥¿¥¤¥×¤ä½ÖÈ¯ÎÏ¡¢»ýµ×ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò11¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤ÆKEAN Health¤¬Ê¬ÀÏ¡£³ÆÇ½ÎÏ¤ò°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê±¿Æ°Ë¡¤ä±ÉÍÜÁÇ¤òµºÜ¤·¤¿Áª¼êÀìÍÑ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÊÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤ÏÆü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ë²Ì²òÀâ¹ÖµÁ¡§°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤äÀÝ¼è¤¹¤Ù¤±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Êµ¤¤Å¤
£²²ó¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤Î¿¼²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¼«¸ÊÇ§¼±¤Ç¤ÏÄã¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ¤¬¡¢°äÅÁ»ÒÅª¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¶Ã¤¤¤¿¡×
¡¦¡Ö¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÂå¼ÕÂ®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ºÇÂç¸Â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÝ¼è¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¼«¿È¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÁáÂ®¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
2.º£¸å¤Î¼èÁÈ¤È¸¡¾Ú
º£¸å¤Ï°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³ー¥Á¤È¤È¤â¤ËÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¸ú²Ì¤Î¸¡¾ÚÊÂ¤Ó¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯Â¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àì½¤Âç³Ø¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥éー¤Î¥°¥êー¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÎÏ¶¯¤µ¡×¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÀì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤ÎÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡ß¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖchatGENE for Sports¡×
2025Ç¯6·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖchatGENE for Sports¡×¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÆÃÀ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦ÆÀ°Õ¤ÊÉôÊ¬¤ò¤µ¤é¤Ë³è¤«¤¹
¡¦¿¤Ó¤·¤í¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë
¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢»î¹ç¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë
¡¦À³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à
¤Ê¤É¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Î£³¤«·î¤Ç¡¢200Ì¾°Ê¾å¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çÆâÍÆ¡ä
¡ü°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î¼Â»Ü
¡ü¥¢¥¹¥êー¥ÈÀìÍÑ ¥¹¥Ýー¥Ä°äÅÁ»Ò¥¿¥¤¥×Ê¬ÀÏ
¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë30°Ê¾å¤Î°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Î·ë²Ì¤ÈËÜ¿Í¤Î¼«¸ÊÇ§¼±¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯²½¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤äºÇÅ¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Êý¿Ë¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Áー¥à¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî
¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°äÅÁ»Ò¥¿¥¤¥×¤ò³è¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¡£Áª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖchatGENE for Sports¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://keanhealth.jp/shop/pages/chatgene-sports
º£¸å¤â¶¥µ»¼ïÌÜ¤ä¥ì¥Ù¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖWin by GENE - °äÅÁ»Ò¤Ç¸Ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë -¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê»Ù±ç¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¼ïÌÜ¤ä¥ì¥Ù¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àì½¤Âç³ØÂÎ°é²ñ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô
¾¼ÏÂ7¡Ê1932¡ËÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¼ïÌÜ¤Ë·¼È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¼ÏÂ10¡Ê1935¡ËÇ¯¤ËÁÏÉô¡£
Àï¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¼ÏÂ43¡Ê1968¡ËÇ¯¤Î¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂç²ñ¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë¤ò2¸Ä¤º¤ÄÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¡¢Âç³ØÃÄÂÎÆüËÜ°ì¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKEAN Health¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í´Ö¤ÎÁ´°äÅÁ»Ò¡Ê¥²¥Î¥à¡Ë¤ò²òÆÉ¤¹¤ë¥Ò¥È¥²¥Î¥à·×²è¤¬´°Î»¤·20Ç¯Ä¶¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤¬¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¤µ¤»¤ë¥Ð¥¤¥ª¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡£¸¦µæ¼Ô¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤òÃæ¿´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥²¥Î¥à¤ä°äÅÁ»Ò¤¬¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKEAN Health¡Ê¥ー¥ó¥Ø¥ë¥¹¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ14ÈÖ18¹æ ¥¥ã¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¼Ç±º4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ï© ·ÃÂ¿
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://keanhealth.co.jp/
