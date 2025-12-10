AIエージェントサービス「Lumina」提供開始1週間でお問い合わせ100件を突破

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2025年11月25日に提供を開始したAIエージェントサービス「Lumina（ルミナ）」が、開始1週間でお問い合わせ件数100件を突破したことをお知らせします。

お問い合わせは企業・自治体・議員事務所など多岐にわたり、日常業務支援から高度な分析業務まで、実務に即したAIエージェントの需要が明確に表れています。

この反響を受け、当社は業種・企業固有の業務構造や判断基準に適応する「特化AIエージェント」を正式に追加しました。本モデルはAIが役割を持って実務を担うというLuminaの特徴をさらに進化させ、従来型の汎用AIでは難しかった専門性の深度を実現します。

AIによる実務支援の幅が拡大し、組織の継続性や業務効率化に寄与する取り組みとして注目されています。

リリース1週間でお問い合わせ100件超

Luminaの提供開始後、お問い合わせは全国の企業・自治体・議員事務所などから100件を超えました。寄せられた内容は多岐にわたり、AIエージェント導入への関心の高まりがうかがえます。

主な相談内容

・文章作成・SNS運用など日常業務の効率化

・契約書ドラフトや助成金調査など専門タスクの支援

・経営企画・広報分野の情報整理

・小規模組織における「AI秘書」需要

・属人化しやすい業務の継続性確保



「業務を止めない仕組みとしてAIエージェントを導入したい」という声が特に多く、AIを実務担当として扱うスタイルが拡大しています。

「Lumina」のAIエージェント体系

Luminaは、役割を持って実務を担う「AIエージェント」を3モデルで展開しています。

・AI秘書：メール・議事録・SNSなどの実務処理

・AI顧問：契約書ドラフト・制度調査・リスク整理

・AIコンサル：PR／マーケティング／SEO改善／イベント企画

ここに新たに、単一タスクを高精度で遂行する専用AI「特化AIエージェント」を追加いたします。

「特化AIエージェント」とは

新たに追加した特化AIエージェントは、業種・企業ごとに最適化した“専用AI”を構築するモデルです。



● 専門性が高まる理由

汎用AIエージェントは広い知識を持つ一方、専門領域では深度が不足しやすい課題がありました。

特化AIエージェントでは以下の構造で専門性を強化しています。

・特定ドメインへの知識最適化

・組織固有のフロー・判断基準を内部化

・推論プロセスを領域特性に寄せて精密化

これにより、AIが実行可能な範囲であれば用途に応じた細かな業務再現が可能 となり、実務支援の幅が大きく広がります。

● 汎用AIの「育成」と異なるアプローチ

一般的なAIエージェントは運用しながら育成を重ねることで精度を向上させますが、特化AIエージェントは 初期設計段階で専門領域に特化した構造を持つ ため、導入直後から高い再現性を実現できます。

● 対応領域（例）

・市場調査・制度調査・競合分析

・提案書・企画書の構成案生成

・デザイン案・構造案作成

・行政・医療・教育など業種別特化モデル

・研究開発補助文書の作成

・再現性が求められる特定タスクの精密化

料金プラン ― 導入しやすさを重視した設計

Luminaでは、組織規模や利用目的に応じて選択できる柔軟な料金体系を採用しています。

すべてのプランに AIエージェントの設計・保守・継続改善 が含まれており、導入後の運用負荷を最小限に抑えられる点が特徴です。



● 料金プラン一覧

・通常AIエージェント：月額5万円

日常業務の効率化や基礎的な実務処理に最適なスタンダードモデル。

・3エージェントパック：月額15万円

AI秘書・AI顧問・AIコンサルなど複数役割を組み合わせたい組織向けのパッケージ。

・特化AIエージェント：月額10万円（初期費用10万円）

業種・企業固有の業務構造に合わせた専用AI。高度タスクの再現を目的とするモデル。

※設計費・保守・改善作業を含むため、特定部署での本格運用にも適しています。



● コスト面で選ばれる理由

・AIエージェント単体で複数の実務を担当可能

・人材採用・教育コストが不要

・属人化した業務の再現が可能なため、退職・異動の影響を最小化

最短3営業日の導入フロー ― 現場が止まらないAI導入

Luminaは、AI導入の手間を最小限に抑えるため、明確なステップと短期間で運用開始できる仕組みを採用しています。

● 導入プロセス

・無料相談

現状の課題や業務範囲をヒアリングし、最適な構成案を提示します。

・要件定義

業務フロー・判断基準・必要タスクを整理し、AIエージェントの役割を明確化します。

・AIエージェント設計

要件に基づき、AIの性質・行動ルール・情報処理構造を設計します。

・運用開始・改善サイクル

実務に合わせた改善を継続し、運用フェーズでの活用幅を広げます。



● 導入フローの評価ポイント

・最短3営業日での実装が可能

・既存業務を止めずに導入できる軽量プロセス

・担当者交代・部署異動による業務停止リスクを低減

・AIがナレッジを保持するため、組織の継続性を確保



● 導入効果（主な声）

・業務の「抜け漏れ」防止

・新任担当の立ち上がりスピード向上

・企画・調査業務の時間短縮

・既存業務の標準化・平準化に寄与

今後の展望 ― 組織の実務を支える「AIエージェント基盤」へ

ファーストイノベーションは、Luminaの提供を通じて、AIエージェントが組織の一員として機能する環境づくりを推進していきます。特化AIエージェントの活用領域を拡大し、業種別モデルの高度化や運用データに基づいた改善プロセスの強化に取り組むことで、より多様な業務への適応を図ります。

また、組織ごとに異なる課題へ応じるため、AIエージェントの設計体系を拡張し、継続的に改善可能な枠組みを構築します。これにより、担当者交代や業務負荷の変動といった現場が抱える課題に対し、持続的に活用できる「実務基盤としてのAI」を提供していく方針です。

当社は今後も、企業・自治体・地域の皆さまが安心してAIを活用できる環境づくりを進め、実務に寄り添ったAIエージェントサービスの開発を継続してまいります。

【会社概要】

社名： 株式会社ファーストイノベーション

所在地： 東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者： 代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容： クリエイティブ／プロモーション／マーケティング／ソリューション／地方創生

公式サイト： https://www.f-innovations.co.jp/