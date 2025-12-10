金融と不動産を分断せずに学ぶ『金融×不動産』二刀流投資の元ゴールドマン・サックス出身社長が語る戦略本出版のお知らせ

GA Partners株式会社

こどもから大人まで横断的な金融知識が身につくマネトレ大学を運営するGA Partners株式会社（本社：東京都港区 ）の代表取締役社長 尾崎邦明が

ゴールドマン・サックス証券にてアジア株セールストレーダーとして培った金融の知見と

不動産投資コンサルティングの実務経験を融合し

金融資産と不動産の“両輪”で資産を守り増やす方法を解説した書籍

『金融×不動産 二刀流投資』を出版することをお知らせいたします。



本書では、インフレ時代において「資産を守りながら大きく増やす」ための統合的な投資思考を、具体的な実例とともにわかりやすく解説しています。





全国の書店もしくは、Amazonでご購入いただけます。

新着ランキングで部門1位になりました。

Amazonで購入 :https://www.amazon.co.jp/dp/4801485561?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_ES0ZYN64CE3CH43V7RX4&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_ES0ZYN64CE3CH43V7RX4&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_ES0ZYN64CE3CH43V7RX4&bestFormat=true

■出版の背景

バブル崩壊後約30年続いたデフレ局面が転換し、物価上昇や金利変動が現実的なリスクとして意識される時代になりました。

預貯金中心の資産管理では資産価値が目減りする可能性が高まり、NISA拡充などの後押しも受けて投資・資産形成への関心は一段と高まっています。

一方で日本では、株式・FX・債券・不動産といった投資対象が別々に学ばれやすく、判断軸が断片化しやすいという課題があります。

金融と不動産は相互に影響し合うにもかかわらず“縦割り”で捉えることで、全体最適を欠いた投資判断や再現性のない投資に陥るケースも少なくありません。

本書『金融×不動産 二刀流投資』は、著者がGSで学んだ「すべての投資対象をつなげて考える」視点を土台に、金融資産と不動産を統合的に捉える“二刀流投資”を体系化。

資産を守りながら着実に増やすための実践的な判断軸を、具体例とともに提示します。

■マネトレ大学とは

GA Partnersは、こどもから大人まで横断的に金融知識を身につけられる教育プラットフォーム「マネトレ大学」を運営しています。

累計セミナー受講者は1,500名を超え、金融の基礎から実践までを体系的に学べる場として、多くの投資家の学びと資産形成を支えてきました。

金利の読み解き方、金融業界の構造、保険、不動産、株式、FX、ポートフォリオ構築、資本政策など、投資に必要な知識を幅広くカバーした、実践力を育てるカリキュラムを採用しています。

さらに、一度入学すると永久会員として継続的に学べる仕組みを整備。週1回オンラインで市場分析・銘柄分析を行う「運用部」や、月1回の全国オフ会、各投資ジャンルのプロフェッショナルを招いた月1回の特別セミナーなど、多面的なフォローを通じて受講生の資産と知識の成長を長期的に支援しています。

GA Partnersでは、小学生から高校生までを対象とした子ども向け金融教育プログラム

「マネトレキッズ」を展開しています。

オンライン・オフラインの両方で授業を行い、年齢や理解度に応じて金融リテラシーを段階的に身につけられる環境を提供しています。

オフライン授業では、経営・株式・お金の基礎を体感的に学ぶプログラムを実施。社会と経済のしくみを早い段階から理解し、自分で考えて行動できる力の土台を育てることを目指しています。

■ニセコ・ルスツ開発事業

GA Partnersは北海道・ニセコ／ルスツエリアにおいて、土地開発・土地売買・ヴィラ開発を手掛けるとともに、投資家向け不動産コンサルティングを行っています。

現在、ルスツエリアで10棟のヴィラをデザイン・コンサルティングしており、2026年春から順次4棟が竣工予定です。

近年はニセコは価格が高騰している一方で、海外観光客の流入は維持され続けている

市場背景のもと、ニセコ周辺の真狩・ルスツ・洞爺湖へ観光需要が広がることが見込まれています。

特にルスツではスキー場開発などの追い風もあり、リゾート投資の新たな受け皿として注目が高まっています。

しかし現状、宿泊需要に対してベッド数が不足しており、供給ギャップが残ることが投資機会の大きさにつながっています。

こうした需給構造と開発の方向性を読み解きながら、地域価値と投資収益の両立を目指したリゾート不動産投資を推進しています。

■本書の特徴

金融×不動産の“二刀流投資”を体系化

金利・株・債券・FX・不動産が連動する構造を整理し、ポートフォリオの安全性と収益性を同時に高める考え方を解説。

「投資は資産を増やすべきもの」-儲からない不動産投資に踏み込む

節税目的の区分・ワンルーム投資など、伸びない投資がなぜ成立しないのかを構造で説明。

リゾート・海外投資のリアルと評価軸

ニセコ／ルスツ等の例を踏まえ、「開発の方向性（向き）」が投資成否を分けるという現場知を提示。

株式投資の学び方を“金融のプロの型”で提示

インデックス／業種別ETF／個別株／ファンダ×テクニカルなどを、目的・相場局面別の実践として整理。

教育事業「マネトレ大学」の知見も収録

延べ1500人以上を指導してきた投資教育の現場から、投資家が伸びる学び方・思考法を反映。

■書籍概要

書名：『金融×不動産 二刀流投資 資産を守りながら大きく増やす』

著者：尾崎邦明（マネトレ大学 学長／元ゴールドマン・サックス証券）

発売日：2025年12月23日

定価：1,980円（税込）

出版社：サンクチュアリ出版

購入先：［Amazon／全国書店］

■会社概要

ここから購入 :https://www.amazon.co.jp/dp/4801485561?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_ES0ZYN64CE3CH43V7RX4&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_ES0ZYN64CE3CH43V7RX4&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_ES0ZYN64CE3CH43V7RX4&bestFormat=true

社名 ：GA Partners株式会社

所在地 ：東京都港区浜松町 1-17-8 3階

代表者 ：尾崎邦明

設立 ：2021年4月13日

事業内容 ：金融教育事業・不動産コンサルティング事業

HP ： https://www.gapartners.co.jp/

マネトレ大学HP : https://mt-u.education/

Instagram : Instagram(https://www.instagram.com/manetore_daigaku/)