キャンピングカーレンタル大手「JAPAN C.R.C.」 兵庫県姫路市に新拠点をオープン！ 平日24時間24,200円（税込）から利用可能
キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）が運営する「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下Japan C.R.C.）」は2025年12月10日（水）に「姫路キャンピングカーレンタルセンター（以下、姫路C.R.C.）https://japan-crc.com/himeji/」を開設したことをお知らせします。
【姫路C.R.C.導入キャンピングカー】
TOYOTA ハイエース ロビンソンAI（Robinson AI） 料金：平日 24,200 円～（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336631&id=bodyimage1】
ロビンソンAI（Robinson AI）車両詳細 https://japan-crc.com/himeji/detail?car_id=1383
◇市場販売価格1300万円！ロビンソンAI（Robinson AI）の特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336631&id=bodyimage2】
パワフルでタフなTOYOTAハイエースをベースに、キャブコンでは採用されてこなかった開口部の広いオリジナルのスライドドアを装備、幅の広いキャブコンでは苦労しがちな狭い駐車スペースでの乗り降りも楽に行うことができます。また、車両後部には大型リアゲートを採用しており、大きな荷物の出し入れや２方向からの車内アクセスも可能です。
また、独自工法によるスタイリッシュルーフを採用することで、従来の空間を確保しつつ、全高280cm以下を実現。低重心化により、従来のキャンピングカーにおける課題だった「横揺れや風の影響」が軽減され、走行時の安定性が向上しました。
車両後方部のワイドベッドスペースは取り外し可能で、リアハッチ～スライドドアまで広い空間を確保。ワイドベッド設置時は下部が大型の収納庫にもなり、大きな荷物を出し入れすることができます。
利用料金はこちら
https://japan-crc.com/himeji/price-plan
【キャンピングカー株式会社概要】
代表者： 代表取締役社長：頼定 誠
所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11-11 ＩＶＹイーストビル6階
設立： 2009年10月30日
社員数： 24人（2025年8月現在、契約社員含む）
資本金： 1000万円
事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他
URL： https://camping-car.co.jp/
■運営サイトURL
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」https://japan-crc.com/
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」https://japan-crc.com/en/
「キャンピングカー比較ナビ」https://cchikaku.com/
防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」https://outdoor119.net/
Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/
みんトク[イベントのクチコミやお得情報なら！] https://mintoku.ne.jp/
【ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（Japan C.R.C.）サービス概要】
「Japan C.R.C.」は、東京キャンピングカーレンタルセンターをはじめ、北海道から沖縄まで約30エリアでフランチャイズ展開をする日本最大級のキャンピングカーレンタルサービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336631&id=bodyimage3】
＜フランチャイズ募集中／法人様の新規事業に！＞
■現在展開中のエリア
新千歳、旭川、青森、岩手盛岡、仙台、福島郡山、群馬館林、埼玉、成田、千葉、東京、東京八王子、金沢、福井、山梨富士河口湖、長野飯田、静岡、名古屋、大阪、神戸、兵庫姫路、京都、香川、岡山、広島、山口、福岡、沖縄
はじめての方でも手軽にキャンピングカーの魅力を体験でき、行き先、用途、ご利用人数に合わせ、お好みの車種をお選びいただけます。（JAPAN C.R.C.予約サイト： https://japan-crc.com/ ）
■フランチャイズ募集説明会は随時開催中
JAPAN C.R.C.フランチャイズ募集ページhttps://japan-crc.com/fc/
また、弊社ではご来社頂ける方には対面での説明会も行っておりますので以下フランチャイズ担当までお問い合わせください。
※尚、フランチャイズ開設には審査がございます
【キャンピングカー株式会社】
フランチャイズ担当 関口 義人（セキグチ ヨシヒト） TEL:03－5577－6245
配信元企業：キャンピングカー株式会社
