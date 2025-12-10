2025年～2026年の年末年始の予定は、「帰省する」よりも「自宅でゆっくり過ごす」人の方が多い！株式会社トータスが「年末年始の過ごし方と交通手段」に関する調査を実施！

株式会社トータス

株式会社トータス（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：村野 公紀）が運営する「tortoise」は、今年の年末年始の予定が決まっている人（20代～50代の男女）を対象に「年末年始の過ごし方と交通手段に関する調査」を実施しました。この調査から、2025年～2026年の年末年始の予定が決まっている人の過ごし方やその際に利用予定の交通手段などが明らかになりました。

＜背景＞

年末年始は、多くの人にとって故郷へ帰省し家族と過ごす大切な時期であり、また年末年始休みを利用した旅行シーズンでもあります。毎年、高速道路の渋滞や公共交通機関の混雑が報じられるなど、この時期の「移動」には大きな関心が集まります。近年、ライフスタイルの変化に伴い、年末年始の過ごし方も多様化していると言われています。長距離の移動となる帰省や旅行において、人々はどのような交通手段を選択するのでしょうか。そこで、届出済み未使用車の軽自動車専門店「tortoise」は、今年の年末年始の予定が決まっている人を対象に「年末年始の過ごし方と交通手段に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・2025年～2026年の年末年始に予定が決まっている人の年末年始の過ごし方のトップ3は、1位「自宅でゆっくり過ごす」、2位「帰省」、3位「旅行（国内）」

・2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の行先のトップ3は、1位が「関東地方」、2位「近畿地方」、3位「中部地方」

・2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算は「1万円～3万円未満」で考えている人が最も多い

・2025年～2026年の年末年始は帰省または国内旅行を予定している人の約95%が、その際に利用する交通手段も決まっている

・2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段としては「自動車」が最も多い

・2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に、重要視したポイントは、1位「身体的に楽であること」、2位「家族や友達と一緒の空間を過ごせること」、3位「費用がリーズナブルであること」

＜調査概要＞

調査期間：2025年11月19日～11月21日

調査方法：インターネット調査

調査対象：2025年～2026年の年末年始の予定が決まっている人（20代～50代の男女）

調査人数：872名

モニター提供元：RCリサーチデータ

2025年～2026年の年末年始に予定が決まっている人の年末年始の過ごし方のトップ3は、1位「自宅でゆっくり過ごす」、2位「帰省」、3位「旅行（国内）」

まず、「今年の年末年始は、どのように過ごす予定か」を尋ねる設問への回答では、1位が「自宅でゆっくり過ごす」で42.1%、2位が「帰省」で25.0%、3位が「旅行（国内）」で12.8%という結果になりました。この結果から、2025年～2026年の年末年始の予定が決まっている人の年末年始の過ごし方で最も多いのは「自宅でゆっくり過ごす」であることが明らかになりました。

2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の行先のトップ3は、1位が「関東地方」、2位「近畿地方」、3位「中部地方」

次に、2025年～2026年の年末年始の予定を帰省または国内旅行と回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行の行先」を尋ねる設問への回答では、1位が「関東地方」で27.3%、2位が「近畿地方」で20.6%、3位が「中部地方」で19.1%という結果になりました。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の行先で最も多いのは「関東地方」であることがわかりました。

2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算は「1万円～3万円未満」で考えている人が最も多い

続いて、2025年～2026年の年末年始の予定を帰省または国内旅行と回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算」を尋ねる設問への回答では、1位が「1万円～3万円未満」で27.9%、2位が「3万円～5万円未満」で18.8%、3位が「5万円～10万円未満」で17.3%という結果になりました。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算は「1万円～3万円未満」で考えている人が最も多いことが判明しました。

2025年～2026年の年末年始は帰省または国内旅行を予定している人の約95%が、その際に利用する交通手段も決まっている

また、2025年～2026年の年末年始の予定を帰省または国内旅行と回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段は決まっているか」を尋ねる設問への回答では、「はい」が94.9%、「いいえ」が5.1%という結果になりました。この結果から、2025年～2026年の年末年始は帰省または国内旅行を予定している人の約95%が、その際に利用する交通手段も決まっていることが明らかになりました。

2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段としては「自動車」が最も多い

次に、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段が決まっていると回答した人を対象に「2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段」を尋ねる設問への回答では、1位が「自動車」で50.8%、2位が「新幹線・電車」で40.3%、3位が「飛行機」で12.1%という結果になりました。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段としては「自動車」が最も多いことがわかりました。

2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に、重要視したポイントは、1位「身体的に楽であること」、2位「家族や友達と一緒の空間を過ごせること」、3位「費用がリーズナブルであること」

調査の最後、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段が決まっていると回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に、重要視したポイント」を尋ねる設問への回答では、1位が「身体的に楽であること」で38.0%、2位が「家族や友達と一緒の空間を過ごせること」で36.7%、3位が「費用がリーズナブルであること」で36.4%という結果になりました。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に、重要視したポイントは「身体的に楽であること」が最も多いことが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、2025年～2026年の年末年始に予定が決まっている人の年末年始の過ごし方のトップ3は、1位「自宅でゆっくり過ごす」、2位「帰省」、3位「旅行（国内）」であり、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の行先のトップ3は、1位が「関東地方」、2位「近畿地方」、3位「中部地方」であることが明らかになりました。また、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算は「1万円～3万円未満」で考えている人が最も多く、2025年～2026年の年末年始は帰省または国内旅行を予定している人の約95%が、その際に利用する交通手段も決まっていることがわかりました。尚、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段としては「自動車」が最も多く、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に、重要視したポイントは、1位「身体的に楽であること」、2位「家族や友達と一緒の空間を過ごせること」、3位「費用がリーズナブルであること」であることが明らかになりました。

本調査の結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段としては「自動車」が最も多いことが明らかになりました。株式会社トータスが運営する届出済未使用車専門／軽自動車専門の自動車販売店「tortoise（トータス）」では、年間3,000台の神奈川県最大級の販売実績から、常時700台以上という神奈川県最大級の軽自動車在庫数を持ち、豊富な車種・年式の届出済未使用車、中古車を取り揃え、販売をしています。

調査実施会社

株式会社トータス

所在地： 〒242-0024 神奈川県大和市福田7-39-13

代表取締役：村野 公紀

事業内容：カーライフ事業、人材メディア／IT事業

URL： https://www.k-carlife-corp.com/

tortoise

株式会社トータスが運営する届出済み未使用車専門／軽自動車専門の自動車販売店「tortoise」は、年間3,000台の神奈川県最大級の販売実績と、常時700台以上という神奈川県最大級の軽自動車在庫数を持つ自動車販売店です。軽自動車は普通自動車に比べて年間の維持費もリーズナブルに済みます。また、車両の販売だけでなく、購入後のアフターサービスにも力を入れ、トータスカーライフサポートを提供しています。詳細は以下のURLをご覧ください。



URL： https://www.tortoise-k-carlife.com/