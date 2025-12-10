小中学生の親の半数以上が、自身の子ども時代と比較して、現在は子どもが友達をつくりにくい環境になったと感じている！ノアインドアステージ株式会社が「小中学生の学校外における友達づくりに関する調査」を実施！

ノアインドアステージ株式会社

ノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大西 雅之）が運営する「テニススクール・ノア」は、小中学生の親（30代～50代の男女）を対象に「小中学生の学校外における友達づくりに関する調査」を実施しました。この調査から、小中学生の親における、子どもの学校外での友達づくりに対する意識や現代の子どもの友達づくりに感じる課題などが明らかになりました。

＜背景＞

共働き世帯の増加や教育への意識の高まりを背景に、現代の子どもたちの放課後の過ごし方は変化しています。習い事や塾などで多忙になり、自由に友達と遊ぶ時間が減少している現状は、子どもたちの人間関係にも影響を与えかねません。特に、学校とは異なるコミュニティでの多様な人々との交流は、子どもの社会性や価値観を育む上で重要とされています。こうした「学校外での友達づくり」の機会が現代の子どもたちにどの程度あるのか、多くの保護者が関心を寄せているテーマです。そこで、「テニススクール・ノア」は、小中学生の親を対象に「小中学生の学校外における友達づくりに関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・小中学生の親の75%以上が、子どもが学校外で友達をつくることを程度の差こそあれ重要だと考えている

・小中学生の子どもの学校外での友達づくりを重要だと考える理由は、主に「多様な価値観と社会性を獲得するため」や「複数の精神的な居場所を確保するため」

・小中学生の親の6割以上が、自身の子どもには学校外でできた友達がいると認識している

・子どもが学校外の友達と出会った場所として最も多いのは「習い事」

・小中学生の親の半数以上が、自身の子ども時代と比較して、現在は友達をつくりにくい環境になったと感じている

・小中学生の親が自身の子どもの友達づくりで課題に感じることは、主に「人見知り・内向的で話しかけられないこと」や「コミュニケーションがうまく取れないこと」

＜調査概要＞

調査期間：2025年11月20日～11月21日

調査方法：インターネット調査

調査対象：小中学生の親（30代～50代の男女）

調査人数：330名

モニター提供元：RCリサーチデータ

小中学生の親の75%以上が、子どもが学校外で友達をつくることを程度の差こそあれ重要だと考えている

まず、小中学生の親を対象に「子どもが学校外で友達をつくることは重要だと考えるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ある程度重要だと考える」で54.0%、2位が「非常に重要だと考える」で23.0%、3位が「あまり重要だと思わない」で19.7%という結果になりました。1位と2位の回答を合計すると回答率77.0％となり、この結果から、小中学生の親の75%以上が、子どもが学校外で友達をつくることを、程度の差こそあれ、重要だと考えていることがわかりました。

小中学生の子どもの学校外での友達づくりを重要だと考える理由は、主に「多様な価値観と社会性を獲得するため」や「複数の精神的な居場所を確保するため」

次に、小中学生の子どもの学校外での友達づくりを重要視する親を対象に「子どもが学校外で友達をつくることは重要だと考える最も大きな理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「多様な価値観と社会性を獲得するため」で35.8%、2位が「複数の精神的な居場所を確保するため」で28.0%、3位が「共通の興味を通じた関係を構築するため」で17.7%という結果になりました。この結果から、小中学生の子どもの学校外での友達づくりを重要だと考える理由は、主に「多様な価値観と社会性を獲得するため」や「複数の精神的な居場所を確保するため」であることがわかりました。

小中学生の親の6割以上が、自身の子どもには学校外でできた友達がいると認識している

続いて、小中学生の親を対象に「子どもに学校外でできた友達がいるか」を尋ねる設問への回答では、「いる」が62.4%、「いない」が37.6%という結果になりました。この結果から、小中学生の親の6割以上が、自身の子どもには学校外でできた友達がいると認識していることがわかりました。

子どもが学校外の友達と出会った場所として最も多いのは「習い事」

また、小中学生の親を対象に「子どもは学校外の友達と主にどこで出会ったか」を尋ねる設問への回答では、1位が「習い事」で45.2%、2位が「親のつながり」で27.3%、3位が「塾・学童」で25.8%という結果になりました。この結果から、小中学生の親の最も多くが、自身の子どもが学校外の友達と出会った場所は、主に「習い事」であると回答していることが明らかになりました。

小中学生の親の半数以上が、自身の子ども時代と比較して、現在は友達をつくりにくい環境になったと感じている

次に、小中学生の親を対象に「自身の子ども時代と比較して、現在の子どもの友達づくりの環境はどのように変化したと感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「友達をつくりにくくなったと感じる」で41.5%、2位が「友達をつくりやすくなったと感じる」で38.5%、3位が「とても友達をつくりにくくなったと感じる」で11.5%という結果になりました。1位と3位の回答を合計すると回答率53.0%となり、この結果から、小中学生の親の半数以上が、自身の子ども時代と比較して、現在は友達をつくりにくい環境になったと感じていることが判明しました。

小中学生の親が自身の子どもの友達づくりで課題に感じることは、主に「人見知り・内向的で話しかけられないこと」や「コミュニケーションがうまく取れないこと」

調査の最後、小中学生の親を対象に「自身の子どもの友達づくりに関して、課題に感じることは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「特に課題はない」で42.7%、2位が「人見知り・内向的で話しかけられない」で21.2%、3位が「コミュニケーションがうまく取れない」で17.6%という結果になりました。この結果から、小中学生の親の多くは、自身の子どもの友達づくりに関して「特に課題はない」と感じている一方で、「人見知り・内向的で話しかけられないこと」や「コミュニケーションがうまく取れないこと」を課題として感じている人も一定数いることがわかりました。

まとめ

今回の調査により、小中学生の親の75%以上が、子どもが学校外で友達をつくることを重要だと考えており、その理由としては主に「多様な価値観と社会性を獲得するため」や「複数の精神的な居場所を確保するため」といった回答が挙げられました。また、小中学生の親の6割以上が、自身の子どもには学校外でできた友達がいると認識しており、学校外の友達と出会った場所は、主に「習い事」であると回答していることも判明しました。加えて、小中学生の親の半数以上が、自身の子ども時代と比較して、現在は友達をつくりにくい環境になったと感じており、自身の子どもの友達づくりで課題に感じることは、主に「人見知り・内向的で話しかけられないこと」や「コミュニケーションがうまく取れないこと」であることがわかりました。

本調査の結果から、小中学生の親の75%以上が、子どもが学校外で友達をつくることを重要だと考えており、子どもが学校外の友達と出会う場所は「習い事」が主であることが判明しました。ノアインドアステージ株式会社が運営する「テニススクール・ノア」は、"楽しいテニス”を通じて、交友関係を築くきっかけを提供しています。クラスは細かくレベル分けされており初心者でも安心してテニスを始めることができます。テニスの上達だけでなく、お子さまの社会性を育むコミュニケーションの場としてもご活用いただけます。

調査実施会社

ノアインドアステージ株式会社

所在地：〒672-8014 兵庫県姫路市東山524番地

代表取締役社長：大西 雅之

事業内容：テニスクラブ及びテニススクールの企画・運営、テニスインストラクターの養成・派遣、テニスイベント企画運営、テニス用品販売、バドミントンスクール企画・運営、ピックルボール企画・運営

URL：https://noahis.com/

テニススクール・ノア

ノアインドアステージ株式会社が運営する「テニススクール・ノア」は、関西・関東を中心に展開するインドアテニススクールです。



