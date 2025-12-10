大人気、協力型登山アクションゲーム『PEAK』よりフィギュア＆ぬいぐるみキーホルダーが2026年6月下旬～発売決定！
エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、大人気ゲーム『PEAK（ピーク）』のYoutooz社製フィギュアおよびぬいぐるみキーホルダーを、2026年6月下旬より順次販売開始することを発表いたします。
■販売について
予約販売開始：2025年12月10日(水)
発売時期
2026年6月下旬より順次販売開始予定
・Youtooz PEAK フィギュア
2026年７月下旬より順次販売開始予定
・Youtooz PEAK ぬいぐるみキーホルダー(*インフォレンズ限定）
＜オンライン販売ページ＞
INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4oEQSiQ(https://bit.ly/4oEQSiQ)
＜店頭販売＞
INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売
販売開始：2025年12月10日（水）より順次発売予定
店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
■商品情報・Youtooz PEAK フィギュア
大人気ゲーム「PEAK」からフィギュアが登場！
協力して山を登るクライマーたちが、ゲームの世界観そのままに立体化。
オレンジとブルーの2人が助け合う、躍動感あふれるデザインです。
発売日 ：2026年6月下旬予定
販売価格：6,050円（税込）
商品サイズ：約H:114 mm
・Youtooz PEAK ぬいぐるみキーホルダー(*インフォレンズ限定）
大人気ゲーム「PEAK」からぬいぐるみキーホルダーが登場！
バックパックやポーチ、ズボンなど、好きなところに付けて一緒にお出かけしよう！
発売日 ：2026年7月下旬予定
販売価格：4,400円（税込）
商品サイズ：約H127mm
■PEAKとは
『PEAK』は、孤立した謎の島を舞台にした、協力型登山アクションゲームです。目的はとてもシンプル 。「山の頂上まで登りきること」。
道中には、危険な斜面や変化に富んだ環境が待ち受けていますが、その中で見つかるさまざまな「アイテム」が助けになります。アイテムをうまく駆使して、一歩一歩ルートを選んで進んでいきましょう。
そして、この冒険で何よりも大切なのが、「チームワーク」。
一人では越えられない崖も、仲間と一緒なら助け合いながら登ることができます。声を掛け合い、手を取り合いながら、みんなで頂を目指す楽しさを体験してみてください。
【INFOLENS GEEK SHOPについて】
INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。
2023年3月には池袋パルコ店をオープン。
ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています
【店舗情報】
＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞
https://geekshop.infolens.com/
＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞
所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
TEL ：03-5985-4011
【公式X】
インフォレンズギークショップ
https://twitter.com/INFOLENSGEEK
インフォレンズギークショップ池袋パルコ店
https://twitter.com/igs_ikebukuro
【インフォレンズ株式会社とは】
インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。
輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。
【会社概要】
商号 ： インフォレンズ株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋
本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階
設立 ： 2018年10月
事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売
URL ： https://www.infolens.com
(C)2025. Landfall Publishing AB. PEAK(TM) and its logotypes are trademarks of Landfall Publishing AB. All rights reserved.