株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、愛知県名古屋市中村区に「カラオケBanBan名駅４丁目店」を2025年12月12日（金）9時にグランドオープンいたします。

【名古屋駅徒歩圏内に名古屋市４店舗目の出店！アクセス抜群！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、愛知県名古屋市で４店舗目となる新店舗をオープンいたします。本店舗は、東海道新幹線をはじめ、JR・私鉄・地下鉄など複数路線が集まる中部地方主要ターミナル「名古屋駅」から徒歩3分という、非常に利便性の高い立地にございます。観光・ショッピング・ビジネスなどで多くの人が行き交うエリアにあり、地元の方はもちろん、遠方からお越しの方にも快適にご利用いただけます。

【オープンキャンペーン開催！】

12月12日(金)～12月18日(木)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大画面+プロジェクター設置のルームを多数用意しています！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入 ：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備 ：最大30名様までご利用可能な大型ルームをご用意しています。・プロジェクタールーム ：プロジェクタールームを多数用意しており、大画面でカラオケをご利用いただけます。

カラオケはもちろん、ご家族やご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan名駅４丁目店」概要】

●住所: 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-31 マルケイ観光ビル 3F・4F●アクセス: JR名古屋駅 徒歩3分 / 名古屋駅ユニモール地下街5番出口から徒歩1分 ●営業時間: 9時～翌6時 ●部屋数 : 35部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/859.html ●電子マネーQRコード決済:対応