「プラスチックケミカルリサイクルの技術と産業化」と題して、(株)旭リサーチセンター シニアリサーチャー 府川 伊三郎氏によるセミナーを2026年1月27日(火)に開催!!

プラスチックケミカルリサイクルの技術と産業化

～世界および国内の動向と今後～

(株)旭リサーチセンター シニアリサーチャー 府川 伊三郎 氏

２０２６年１月２７日（火） 午後１時～３時

世界は資源循環と温室効果ガス（CO2）削減の切り札として、プラスチックリサイクルに本格的に取り組んでいる。これまでのメカニカルリサイクル(マテリアルリサイクル：MR)に加えて、ケミカルリサイクルが（CR）注目され、特に混合廃プラ（PE/PP/PS）の熱分解法の活発な技術開発と工業化が同時に進められている。CR技術の基礎と最近の状況について説明する。また、リサイクル事業を取り巻く環境、特にリサイクル推進に有効な再生材含有量規制（容器包装、自動車（ELV）、家電、繊維）などのプラスチック規則の動向について説明する。

１．プラスチックリサイクルを推進するための各種規則

（１）EUプラスチック戦略とこれまでに発表されたプラスチック規則

（２）EUのプラスチック法規制の最近の動きと日本への影響

（３）日本の法規制の動き

２．世界のプラスチックリサイクルの状況

（１）世界の廃プラスチックのリサイクルの状況

（２）ケミカルリサイクル（CR）とメカニカルリサイクル（MR）の比較

（３）各種CR（ガス化法など）

３．混合廃プラ（PE/PP/PS）の熱分解法CR

（１）世界の生産能力と建設計画

（２）熱分解法の基礎、プロセス、技術課題

（３）熱分解油メーカー主要12社の米国特許によるプロセスの推定

４．PETとポリエステル繊維のリサイクル

（１）PET（ペット）ボトルのリサイクル（MRとCR）

（２）ポリエステル繊維の「繊維to繊維」CRリサイクル

（３）重縮合ポリマーのCR

５．ポリスチレンとアクリル樹脂のCR

６．PPの溶媒精製法

７．質疑応答

