ふるさと納税サイト「ふるなび」のテレビCMが、BRAND OF THE YEAR 2025「消費者を動かしたCM展開」を受賞！選考対象オンエア数は全6,596銘柄！

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp(https://furunavi.jp) ）のテレビCMが、CM総合研究所が主催する「BRAND OF THE YEAR 2025」において「消費者を動かしたCM展開」を受賞したことをお知らせいたします。

「消費者を動かしたCM展開」とは、CM総合研究所が毎月3,000人に実施している「CM好感度調査」において上位にランクインし、業績の向上に貢献したCM展開に贈られる広告賞です。

本年度は2024年10月20日～2025年10月19日にオンエアされた全6,596銘柄のうち、148銘柄が「消費者を動かしたCM展開」に選ばれました。

■貴乃花さん出演のCMギャラリー

https://furunavi.jp/c/cmgallery

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NsIZKyoGt0Q ]

2024年放送テレビCM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3dB0MKDH6z8 ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=NwcAb1iCXVs ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=uDDjLH-RfUc ]

2025年放送テレビCM

ふるさと納税サイト「ふるなび」のテレビCMでは貴乃花 光司 (第65代横綱)を起用し、難易度の高い腹話術や特注の巨大ロデオマシーンに挑戦いただきました。

お馴染みの歌にのせて“ふるなびのお得なキャンペーン※”や、ふるさと納税で旅行に行ける“ふるなびトラベルの魅力”、先に寄附して返礼品はあとから選べる無期限ポイント返礼品“ふるなびカタログの魅力”を紹介する内容を放送いたしました。

※キャンペーンは終了いたしました。

※2025年10月以降、寄附における「ふるなびコイン」の付与は終了しています。

「ふるなび」では、引き続きふるさと納税制度の魅力を伝える取り組みを行い、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援してまいります。

■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。

2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。

また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が9,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。

引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。

■「ふるなび」サービス一覧

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

（ https://furunavi.jp/premium/ ）

・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」

（ https://furunavi.jp/catalog ）

・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」

（ https://tp.furunavi.jp/ ）

・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」

（ https://fcf.furunavi.jp/ ）

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。



【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

