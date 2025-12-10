株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖 明智）は、マラソンをはじめとする様々なスポーツのゼッケン（ビブス、ナンバーカード）を、針を使わずに、またウェアに穴を開けることなく安全に、且つ繰り返し使用できるビブス留め、BIB-IT.（ビブイット）を販売。特許を取得した、しっかりとした装着感が好評で、安全ピン使用時の針による怪我やウェアの破れを防ぐだけでなく、繰り返し何度も使用できるため、これまでマラソン大会等で配布され、使い捨てにされていた安全ピンに代わる、サスティナブルなゼッケン装着方法として注目されています。この度、BIB-IT.ビブス（ゼッケン）留めを通じて、ランニングを楽しむ姿をSNS等で発信していただける、2026年度アンバサダーを募集致しますので、是非多くのご応募をお待ちしております。

ビブス（ゼッケン）留めの取れ易さから来る、レース中の不安感や肌擦れなど、ビブス留めのトラブルを研究し、必要とされる機能を大幅にアップデートして誕生した、BIB-IT.（ビブイット）ビブス留めは、2023年に特許を取得！機能性だけではなく「ビブス留めもランニングファッションのひとつ」というコンセプトにより、豊富なデザインとカスタマイズプリントで、個性的なデザインでより楽しく走れるビブス留めとして、多くのランナーに愛用いただいています。また、これまで使い捨てや未使用のまま廃棄されていた安全ピンに代わる、サスティナブルなゼッケン装着方法として、BIB-IT.ビブス留めの普及を通じたSDGsへの取り組みにも積極的な活動を行っています。その活動の一つとして、安全ピンの回収運動を行っており、回収した安全ピンを必要な方にお譲りしたり、大会で活用するなど、リユースに取り組んでいます。これらBIB-IT.の魅力や活動に賛同いただき、一緒に製品PR※のお手伝いをしていただける個人や団体を募集致しますので、多くのご応募をお待ちしております。※BIB-IT.のほか姉妹店 @runfleek の商品も対象となります。当選者または団体には、オリジナルビブス留めや専用ホルダーの作製（年間4デザインまで、ビブス留めx40セット、ホルダーx20個、団体は規模に応じる）や、BIB-IT.協賛大会への優先招待などの特典をご用意しておりますので、ビブス留めはラン友さんへのプレゼントや、団体の場合はメンバー募集やイベントの景品などにご利用いただいては如何でしょうか。

募集概要

募集期間：2025年12月11日～12月19日活動期間：2026年1月から1年間 募集人数：5～10名程度および、２団体程度特典： 〇オリジナルビブス留めの作成（年間4デザインまで、4個入り×40セット（団体は100セット※）） 〇オリジナルビブス留めホルダーの作成（ビブス留め同柄、×20個（団体は50セット※） 〇BIB-IT.協賛大会への招待選手としての優先派遣 〇新商品販売時のサンプル提供 〇商品の特別割引 ※団体の規模等に応じて増量可能です。募集条件： 〇SNSをフォロー頂いている方で、且つBIB-IT.を使用している、又は今後使用したいとお考えの方または団体 〇BIB-IT.を継続して使用していただき、アンバサダーとして商品のPRにご協力いただける方または団体 〇年間複数回のレース参加（団体は練習会も）が可能な方または団体 〇instagram・facebook・X（旧Twitter）・youtube等の公開アカウントをお持ちの方（HP又はSNSアカウントをお持ちの団体）または団体 〇年間を通して複数回、ＳＮＳ等で紹介、タグ付け投稿していただける方または団体 〇アンケートやレビュー、画像等の提供が可能な方（ＨＰでの使用やＳＮＳでのリポスト等に使用）または団体 〇アンバサダーの経験者又は応募経験の有る方も応募可能 ※2025年度から継続して依頼させて頂く場合も御座います。この場合は12月19日までに弊社より個別にご連絡させて頂きます。 応募方法： メール(head@bib-it.jp)またはインスタグラムDMにて、下記事項を記載の上ご応募ください ・お名前（団体名） ・投稿可能なSNSアカウント等 ・レース参加情報、練習会開催情報など ・PR当選発表：12月下旬～1月上旬 ご応募いただいた中から厳正な審査のうえ、当選者宛に個別にご連絡させていただきます 注意事項： 〇 アンバサダー期間中のリタイアは原則NG 〇個人および団体の重複はご遠慮ください 〇特典商品の転売は禁止です 〇上記注意事項および募集条件に反する行為が判明した場合は、アンバサダーの取り消しおよび特典商品の実費請求をさせて頂く場合がございます。

BIB-IT.ビブス（ゼッケン）留めの特徴

BIB-IT.は、安全ピンに代わるゼッケン装着方法として誕生し、2023年に特許を取得。「廃棄安全ピン0（ゼロ）を目指して、ビブス留めで始めようSDGs」を合言葉に、これまでマラソン大会で配布されていた安全ピンの廃棄削減につながる、サスティナブルなゼッケン装着方法として注目されています。安全ピンの配布を廃止する大会も徐々に増えてきており、これからのビブス留めは各自で用意する時代に！フルカラーオリジナルプリントが可能で、ビブス留めもランニングファッションの一部として、モチベーションアップにつながります。■BIB-IT.の特長■ 〇何度も繰り返して使用可能で、安全ピンの廃棄削減に貢献 〇競技中にゼッケンが取れないという安心感を与える、パチンと言うロック音と装着感 〇ゼッケンをガッチリホールドしつつ着脱し易いバックパーツ形状と素材 〇ランナーの大敵である肌擦れを軽減するバックパーツのデザイン 〇バックパーツがインナーへ引っ掛かかるのを防ぐデザイン 〇従来よりも拡大したプリント面積で、デザインを楽しむことが出来る 〇豊富なデザインと気軽に楽しめるオリジナルデザインでモチベーションアップ★2025年秋よりメイドイン岩手バージョンの販売を開始しました

こちらの比較画像は、他社製品とBIB-IT.のバックパーツを比較した物になります。特許を取得したBIB-IT.独自の特殊形状によって、しっかりとした装着感と、ウェアの肌擦れトラブルの軽減を実現しました。

