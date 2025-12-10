実証サービス 「かんでん　子どもの栄養サポートサービス」 の販売開始

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望）は、2025年12月10日（水）より、ご自宅で手軽に実施できる 「尿検査」 と 「栄養補助食品」を組み合わせて提供する実証サービス 「かんでん 子どもの栄養サポートサービス」 （以下、本実証サービス）の販売を開始します。

■本実証サービスの概要

当社は昨年、お子さまの栄養状態を尿検査で把握し、栄養補助食品を摂取いただく実証を行いました。今回、その実証結果や参加者へのアンケート結果等を踏まえ、実際に商品を販売し、本格サービス化に向けた受容性やニーズを検証する実証に取り組みます。

■まずは尿検査から！

お子さまの栄養状態をその場で検査できる尿検査キットについて、通常2,398円（税込）のところ、初回限定500円（税込）でご利用いただけますので、ぜひご検討ください。

本実証サービスの詳細やお申込方法については､以下のサイトをご確認ください｡

〇「かんでん 子どもの栄養サポートサービス」 サイト(https://eiyou.kepco.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=eiyou_support)

当社は引き続き、子育てにおけるお客さまの不安を解消する魅力あるサービスの創出に取り組んでまいります。