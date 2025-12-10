【千葉】「袖ケ浦市新春マラソン大会」を開催します

　本大会は、市民の健康・体力の向上と、市のスポーツ活動の活性化を図り､明るく住み良いまちづくりに寄与することを目的として実施し、毎年、小・中学生をはじめ多くのランナーが参加しています。


前回大会より「親子競技の部」を開設し、今まで参加できなかった未就学のお子さん（４・５歳児クラス）も保護者と一緒に参加が可能となりました。


　また、今回はゲストランナーとして、現ローヴァーズ株式会社代表取締役である元プロサッカー選手のカレン ロバート氏が出場します。



１　日時


　令和８年１月１０日（土）※小雨決行


　開会式：８時３０分から


　受付：親子競技の部及び小学生の部は８時００分から


　　　　中学生の部及び一般の部は９時００分から



２　場所


　袖ケ浦市総合運動場　陸上競技場とその周辺道路



３　主催・後援


　主催：袖ケ浦市スポーツ協会


　後援：袖ケ浦市教育委員会



４　参加資格　


　市内在住、在勤、在学の方



５　参加費


　親子競技 １ペア５００円


　小中学生 １人２００円


　一般（高校生含む） １人５００円



６　申込方法　


　市ホームページ内の申込フォームまたは電話、FAXにてご連絡ください。


　事前申込制のため、当日申込はできません。


https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/kyouiku/shinsyun-marathon.html


７　申込期限


　令和７年１２月１５日（月）まで



８　スタート予定時刻・部門（９レースで１４部門を実施）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/133445/table/134_1_c919eed8f910f94869e282e2e2fd15e5.jpg?v=202512100657 ]

９　ゲストランナー　


　カレン ロバート　氏


（現ローヴァーズ株式会社代表取締役、元プロサッカー選手）



10　その他　


　荒天により中止と判断した場合は、広報無線及びホームページにてお知らせします。