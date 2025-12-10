パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、省スペース設計と高コストパフォーマンスを両立した新スリムタワーパソコンを2025年12月10日（水）から販売いたします。

■ 高コスパスリムタワーパソコン登場！

省スペースなパソコン内部に各種PCパーツをすっきりと収めています。インテル® Core™ プロセッサーの搭載により、インターネット閲覧や動画再生などの日常作業から複数アプリの同時使用まで、マルチタスクも快適にこなせます。さらに、Windows 11 Proの選択やOfficeの追加、メモリ・ストレージ容量の変更、光学ドライブの搭載など、用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。 法人・教育機関・官公庁での大量導入やお見積り、ご購入に関するご相談も承っております。

■ 安心のパックモデルもご用意！

パソコンをより身近に、長く使って頂くために、通常1年間無償保証を最大4年間にできる「延長保証パックモデル」や、初心者の方に嬉しい、専門のスタッフがお伺いして開梱、設定・設置を代行する「出張設定設置サービスパックモデル」もご用意しています。

◇ オフィスやご家庭のデスクにフィットするスリム設計

縦置き・横置きの両対応により、設置の自由度を高めた新設計のスリム型のデスクトップパソコンです。オフィスやご家庭のデスクの限られたスペースにも、スマートにフィットします。筐体サイズ（突起物除く）は、幅93mm × 奥行300mm × 高さ290mmと、スリム設計でありながら、高いパフォーマンスを発揮します。

◇ 豊富なインターフェースで快適なデスクワークをサポート

本体前面には、電源ボタンに加え、 USB3.0（Type-A×3／Type-C×1）と、ヘッドフォン／ヘッドセット端子を搭載し、頻繁に使う機器の接続もスムーズに行えます。また画面出力には、HDMI・DisplayPort・D-subの3系統出力に対応しており、最大3画面を同時に使用することができます。

◇ 内蔵光学ドライブのカスタマイズに対応

音楽鑑賞や大切な映像データの保存など、使用目的に応じてスリムタイプの光学ドライブを搭載できます。音楽CDやDVD映像の再生、CD・DVDへのデータの読み書きに対応したDVDスーパーマルチドライブは、幅広い用途に適しています。また、大容量データの保存やハイビジョン映像の再生には、記録型ブルーレイドライブへのカスタマイズも可能です。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、高コスパスリムタワーパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-S36H-144-UHX販売価格：89,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1191428&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251210_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400 / インテル® H610 / DDR5 16GB（8GB×2） / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD Graphics 730 / スリムタワー / 180W 80PLUS® BRONZE認証 電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：STYLE-S36H-144-UHX [Office 2024 SET]販売価格：116,300円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1191431&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251210_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400 / インテル® H610 / DDR5 16GB（8GB×2） / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD Graphics 730 / スリムタワー / 180W 80PLUS® BRONZE認証 電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp