「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場出展ブース情報を公開！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」も開催が間近となりましたが、「プレイオフ」勝利チームが進出する決勝大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」の会場マップおよびブース出展企業・チームの情報を一部公開いたします。
日本最強チームの座を勝ち取り、各地域代表チームが参加する 「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」に出場するのはどこのチームになるのか。いよいよ佳境に向かう「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」の結末を、ぜひ皆さんの目で見届けて下さい！
また「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」年間優勝チームを決定する本イベントですが、試合だけでなく会場コンテンツも充実しておりますので、ぜひ会場観戦チケットをお買い求めいただき、足を運んでみてはいかがでしょうか。一部座席については、既に売り切れが発生しております。ぜひお早めにお買い求めください！
■会場観戦チケット価格
・S席：12,000円（税込）＋手数料 ※完売
・A席：8,000円 （税込） ＋手数料 ※完売
・B席：6,000円 （税込） ＋手数料 ※残りわずか
※キャンセル等の理由により、完売の状況でも予告なく後日再販される場合がございます。
■会場観戦チケットの購入はこちら
https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=766088
会場マップはこちら
協賛社ブース出展一覧
太陽ホールディングス株式会社
・会場限定『ストリートファイター6』キャラクターコラボグッズの配布
・「めっちゃ緑のすごいヤツ」にちなんだブース展示
・詳細は太陽ホールディングス公式Xアカウント（@Taiyo_hd）(https://x.com/Taiyo_hd)にて順次公開
スズキ株式会社
・「GSX-8R Tuned by JURI」の展示
Red Bull
・レッドブルドリンクの販売
ふもっふのおみせ
・「VARMILO KASSAI」など本大会で紹介したコントローラーの試遊コーナー
・取り扱い商品の展示・物販
公式応援アンバサダーブース
(C)ぶいすぽ
ぶいすぽっ！
・リーグ本節の振り返り展示
・フォトスポットの設置
・ぶいすぽっ！仕様の応援ボード配布
※当日はブースの出展に加え、公式応援アンバサダーメンバーによるグランドファイナルの同時視聴配信も実施いたします。
ブース出展チーム一覧
※出展内容は現状予定している内容となり、予告なく変更となる可能性がございます。
【Division S】
■Victrix FAV gaming
・物販
・グリーティング
・対戦会
■Good 8 Squad
・物販
■Saishunkan Sol 熊本
・物販
・グリーティング
■CAG OSAKA
・物販
・グリーティング
■名古屋NTPOJA
・物販
・グリーティング
【Division F】
■VARREL
・物販
・グリーティング
・写真撮影/サイン会
■ZETA DIVISION Geekly
・物販
・グリーティング
■DetonatioN FocusMe
・物販
・グリーティング
■広島 TEAM iXA
・物販
・対戦会
■REJECT
・物販
・グリーティング
会場ではSFリーグ公式グッズの先行販売を予定！
グランドファイナル会場では、SFリーグ特別イラストを使用したグッズを始め、他にも様々なグッズを販売予定です。
特別イラストを使用したグッズは先行販売商品となりますので、是非会場でお買い求めください。
ガチャガチャスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」も出展！
ガチャガチャスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」もグランドファイナル会場に出展いたします。
今回、会場先行商品をご用意していますので、ぜひご来店ください！
商品の詳細等の情報は後日公開いたします。「CAPSULE LAB」の公式サイトをぜひご確認ください。
■CAPSULE LAB公式サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」は12月13日（土）～14日（日）に渡り開催！ Live視聴チケット発売中！
出展情報も一部公開され、さらに期待が高まる「グランドファイナル」ですが、本大会への進出チームを決める「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」は、12月13日（土）～14日（日）の2日間にわたって開催いたします。
視聴にあたっては電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にてLive視聴チケットをお買い求めください。
■対戦カード
【DAY1】
TEAM MATCH 1：名古屋NTPOJA vs Crazy Raccoon
TEAM MATCH 2：Good 8 Squad vs TEAM MATCH 1 勝利チーム
【DAY2】
TEAM MATCH 1：広島 TEAM iXA vs ZETA DIVISION Geekly
TEAM MATCH 2：REJECT vs TEAM MATCH 1 勝利チーム
■LIVE視聴チケット価格
【セットチケット】
・プレイオフ ＆ グランドファイナル セットチケット（3日分）：6,000円（税込）
・プレイオフ セットチケット（2日分）：5,000円（税込）
【単日チケット】
・プレイオフ DAY1 単日チケット：3,000円（税込）
・プレイオフ DAY2 単日チケット：3,000円（税込）
・グランドファイナル 単日チケット：4,000円（税込）
※別途手数料が発生いたします。
■LIVE視聴チケット販売サイト
https://spwn.jp/events/evt_251213-SFL2025POGF
■公式サイト
https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/
