「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場出展ブース情報を公開！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」も開催が間近となりましたが、「プレイオフ」勝利チームが進出する決勝大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」の会場マップおよびブース出展企業・チームの情報を一部公開いたします。


会場観戦チケットはこちら

日本最強チームの座を勝ち取り、各地域代表チームが参加する 「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」に出場するのはどこのチームになるのか。いよいよ佳境に向かう「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」の結末を、ぜひ皆さんの目で見届けて下さい！　



また「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」年間優勝チームを決定する本イベントですが、試合だけでなく会場コンテンツも充実しておりますので、ぜひ会場観戦チケットをお買い求めいただき、足を運んでみてはいかがでしょうか。一部座席については、既に売り切れが発生しております。ぜひお早めにお買い求めください！



■会場観戦チケット価格


・S席：12,000円（税込）＋手数料　 ※完売


・A席：8,000円 （税込） ＋手数料　 ※完売


・B席：6,000円 （税込） ＋手数料　 ※残りわずか


※キャンセル等の理由により、完売の状況でも予告なく後日再販される場合がございます。



■会場観戦チケットの購入はこちら


https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=766088


会場マップはこちら



協賛社ブース出展一覧


太陽ホールディングス株式会社

・会場限定『ストリートファイター6』キャラクターコラボグッズの配布


・「めっちゃ緑のすごいヤツ」にちなんだブース展示


・詳細は太陽ホールディングス公式Xアカウント（@Taiyo_hd）(https://x.com/Taiyo_hd)にて順次公開






スズキ株式会社

・「GSX-8R Tuned by JURI」の展示






Red Bull

・レッドブルドリンクの販売






ふもっふのおみせ

・「VARMILO KASSAI」など本大会で紹介したコントローラーの試遊コーナー


・取り扱い商品の展示・物販






公式応援アンバサダーブース


ぶいすぽっ！

・リーグ本節の振り返り展示


・フォトスポットの設置


・ぶいすぽっ！仕様の応援ボード配布


※当日はブースの出展に加え、公式応援アンバサダーメンバーによるグランドファイナルの同時視聴配信も実施いたします。






ブース出展チーム一覧

※出展内容は現状予定している内容となり、予告なく変更となる可能性がございます。



【Division S】


■Victrix FAV gaming


・物販


・グリーティング


・対戦会


■Good 8 Squad


・物販


■Saishunkan Sol 熊本


・物販


・グリーティング


■CAG OSAKA


・物販


・グリーティング


■名古屋NTPOJA


・物販


・グリーティング



【Division F】


■VARREL


・物販


・グリーティング


・写真撮影/サイン会


■ZETA DIVISION Geekly


・物販


・グリーティング


■DetonatioN FocusMe


・物販


・グリーティング


■広島 TEAM iXA


・物販


・対戦会


■REJECT


・物販


・グリーティング


会場ではSFリーグ公式グッズの先行販売を予定！



グランドファイナル会場では、SFリーグ特別イラストを使用したグッズを始め、他にも様々なグッズを販売予定です。


特別イラストを使用したグッズは先行販売商品となりますので、是非会場でお買い求めください。


ガチャガチャスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」も出展！



ガチャガチャスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」もグランドファイナル会場に出展いたします。


今回、会場先行商品をご用意していますので、ぜひご来店ください！


商品の詳細等の情報は後日公開いたします。「CAPSULE LAB」の公式サイトをぜひご確認ください。



■CAPSULE LAB公式サイト


https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/




「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」は12月13日（土）～14日（日）に渡り開催！　Live視聴チケット発売中！



出展情報も一部公開され、さらに期待が高まる「グランドファイナル」ですが、本大会への進出チームを決める「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」は、12月13日（土）～14日（日）の2日間にわたって開催いたします。



視聴にあたっては電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にてLive視聴チケットをお買い求めください。



■対戦カード


【DAY1】


TEAM MATCH 1：名古屋NTPOJA vs Crazy Raccoon
TEAM MATCH 2：Good 8 Squad vs TEAM MATCH 1 勝利チーム

【DAY2】


TEAM MATCH 1：広島 TEAM iXA vs ZETA DIVISION Geekly
TEAM MATCH 2：REJECT vs TEAM MATCH 1 勝利チーム




■LIVE視聴チケット価格


【セットチケット】


・プレイオフ ＆ グランドファイナル セットチケット（3日分）：6,000円（税込）


・プレイオフ セットチケット（2日分）：5,000円（税込）



【単日チケット】


・プレイオフ DAY1　単日チケット：3,000円（税込）


・プレイオフ DAY2　単日チケット：3,000円（税込）


・グランドファイナル　単日チケット：4,000円（税込）



※別途手数料が発生いたします。



■LIVE視聴チケット販売サイト


https://spwn.jp/events/evt_251213-SFL2025POGF



■公式サイト


https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/




