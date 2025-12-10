「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場出展ブース情報を公開！

株式会社カプコン

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」も開催が間近となりましたが、「プレイオフ」勝利チームが進出する決勝大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」の会場マップおよびブース出展企業・チームの情報を一部公開いたします。

会場観戦チケットはこちら

日本最強チームの座を勝ち取り、各地域代表チームが参加する 「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」に出場するのはどこのチームになるのか。いよいよ佳境に向かう「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」の結末を、ぜひ皆さんの目で見届けて下さい！

また「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」年間優勝チームを決定する本イベントですが、試合だけでなく会場コンテンツも充実しておりますので、ぜひ会場観戦チケットをお買い求めいただき、足を運んでみてはいかがでしょうか。一部座席については、既に売り切れが発生しております。ぜひお早めにお買い求めください！

■会場観戦チケット価格

・S席：12,000円（税込）＋手数料 ※完売

・A席：8,000円 （税込） ＋手数料 ※完売

・B席：6,000円 （税込） ＋手数料 ※残りわずか

※キャンセル等の理由により、完売の状況でも予告なく後日再販される場合がございます。

■会場観戦チケットの購入はこちら

https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=766088

会場マップはこちら

協賛社ブース出展一覧

太陽ホールディングス株式会社

・会場限定『ストリートファイター6』キャラクターコラボグッズの配布

・「めっちゃ緑のすごいヤツ」にちなんだブース展示

・詳細は太陽ホールディングス公式Xアカウント（@Taiyo_hd）(https://x.com/Taiyo_hd)にて順次公開

スズキ株式会社

・「GSX-8R Tuned by JURI」の展示

Red Bull

・レッドブルドリンクの販売

ふもっふのおみせ

・「VARMILO KASSAI」など本大会で紹介したコントローラーの試遊コーナー

・取り扱い商品の展示・物販

公式応援アンバサダーブース

(C)ぶいすぽぶいすぽっ！

・リーグ本節の振り返り展示

・フォトスポットの設置

・ぶいすぽっ！仕様の応援ボード配布

※当日はブースの出展に加え、公式応援アンバサダーメンバーによるグランドファイナルの同時視聴配信も実施いたします。

ブース出展チーム一覧

※出展内容は現状予定している内容となり、予告なく変更となる可能性がございます。

【Division S】

■Victrix FAV gaming

・物販

・グリーティング

・対戦会

■Good 8 Squad

・物販

■Saishunkan Sol 熊本

・物販

・グリーティング

■CAG OSAKA

・物販

・グリーティング

■名古屋NTPOJA

・物販

・グリーティング

【Division F】

■VARREL

・物販

・グリーティング

・写真撮影/サイン会

■ZETA DIVISION Geekly

・物販

・グリーティング

■DetonatioN FocusMe

・物販

・グリーティング

■広島 TEAM iXA

・物販

・対戦会

■REJECT

・物販

・グリーティング

会場ではSFリーグ公式グッズの先行販売を予定！

グランドファイナル会場では、SFリーグ特別イラストを使用したグッズを始め、他にも様々なグッズを販売予定です。

特別イラストを使用したグッズは先行販売商品となりますので、是非会場でお買い求めください。

ガチャガチャスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」も出展！

ガチャガチャスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」もグランドファイナル会場に出展いたします。

今回、会場先行商品をご用意していますので、ぜひご来店ください！

商品の詳細等の情報は後日公開いたします。「CAPSULE LAB」の公式サイトをぜひご確認ください。

■CAPSULE LAB公式サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」は12月13日（土）～14日（日）に渡り開催！ Live視聴チケット発売中！

出展情報も一部公開され、さらに期待が高まる「グランドファイナル」ですが、本大会への進出チームを決める「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ」は、12月13日（土）～14日（日）の2日間にわたって開催いたします。

視聴にあたっては電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にてLive視聴チケットをお買い求めください。

■対戦カード

【DAY1】

TEAM MATCH 1：名古屋NTPOJA vs Crazy Raccoon

TEAM MATCH 2：Good 8 Squad vs TEAM MATCH 1 勝利チーム



【DAY2】

TEAM MATCH 1：広島 TEAM iXA vs ZETA DIVISION Geekly

TEAM MATCH 2：REJECT vs TEAM MATCH 1 勝利チーム

■LIVE視聴チケット価格

【セットチケット】

・プレイオフ ＆ グランドファイナル セットチケット（3日分）：6,000円（税込）

・プレイオフ セットチケット（2日分）：5,000円（税込）

【単日チケット】

・プレイオフ DAY1 単日チケット：3,000円（税込）

・プレイオフ DAY2 単日チケット：3,000円（税込）

・グランドファイナル 単日チケット：4,000円（税込）

※別途手数料が発生いたします。

■LIVE視聴チケット販売サイト

https://spwn.jp/events/evt_251213-SFL2025POGF

■公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/

(C)CAPCOM