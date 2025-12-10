【LINEリサーチ】「AIアンケート作成機能（β）」を提供開始 テーマや調べたいことを入力するだけで、生成AIが設問を自動提案

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するスマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」は、ユーザー自身でアンケートを作成・実施できるセルフ型ツール「Quickアンケート」において、生成AIを活用した新機能「AIアンケート作成機能（β）」（以下、本機能）をリリースしました。

本機能は、ユーザーがテーマや調べたいことを入力するだけで、生成AIが設問構成を自動提案するため、誰でも簡単に短時間でアンケートを実施できるようになります。

「LINEリサーチ」は、約9,900万人（※）が利用する「LINE」のユーザーから募ったモニターに、アンケートやインタビューができる国内最大級のスマートフォン専用リサーチプラットフォームです。セルフ型サービス「ライトコース」では、手軽でクイックにアンケートやインタビューが実施できる「Quickアンケート」と「Quickインタビュー」の2つのサービスを提供しています。

※ 2025年9月末時点

■AIアンケート作成機能（β）の概要

1. 生成AIがアンケート作成をサポート

「Quickアンケート」は、審査依頼から最短6時間で調査を実施できるセルフ型リサーチサービスです。新たに追加された「AIアンケート作成機能（β）」は、テーマと調べたいこと（例：「●●のオンライン購入に関する利用実態調査」/「利用頻度や改善ニーズを把握したい」など）を入力するだけで、生成AIが設問の下書きを自動提案します。

これまでアンケート調査を実施したことのない方でも、テーマや調べたいことを入力するだけでAIが質問案のたたき台を自動生成し、同じ画面上でそのまま確認・編集できます。本機能により、アンケート作成の初期工程をスムーズに進められ、調査準備までの負担を軽減します。

2. LINEリサーチのノウハウを活かした設問提案

本機能では、LINEリサーチがこれまで数多くの調査支援で蓄積してきた設問のノウハウをもとに、調査目的やテーマに応じて、アンケートの基本を踏まえた下書きを生成します。これにより、設問を一から考える負担を減らし、ユーザーは提示された案を微調整するだけで、スムーズに調査を進められます。

※ 生成された設問案はユーザーが必ず内容を確認し、目的に合わせて調整することを前提としています

※ LINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。また、LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証しておりません

※ LINEリサーチ利用規約（https://terms2.line.me/line_research_cl）に合意のうえ利用が必要です

※ 本機能はOpenAIのAPIを使用しています

「LINEリサーチ」では、今後も生成AIを活用した設問内容や構成の確認を支援する機能など、調査の品質向上につながる機能強化を進めていきます。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーが提供する「LINEリサーチ」は、多様化する現代の消費者や市場動向を、正確かつ手軽にリサーチできるサービスの提供を通じ、さまざまな企業・団体のより良いマーケティング活動に貢献できるよう、今後も取り組んでいきます。

【「LINEリサーチ」について】

「LINEリサーチ」は、企業における事業開発・マーケティング活動の最大化を目的にした、スマートフォン時代のリサーチプラットフォームです。700万人以上のアクティブモニターのうち10～29歳が約半数を占め（※）、学生や若年向けの出現率の低い調査も実施可能です。また、従来型の調査パネルと異なり、リサーチ興味度の薄い層にもコンタクトが可能なため、より一般的な意見を収集できます。LINEのプッシュ通知で配信するため、ユーザーがリアルタイムで回答しやすいだけでなく、スマートフォン上で回答しやすい画面設計を行っていることで、効果的に調査を実施することが可能です。

※ 2025年11月時点

「LINEリサーチ」公式サイト：https://www.lycbiz.com/jp/service/line-research/

「LINEリサーチ」では、四半期に1回行っている流行調査結果、また、過去に実施した調査の無料レポートを提供しています。ご希望の方は以下URLをご覧ください。

調査レポート・資料請求フォーム： https://biz.line-research.line.me/pr_dl