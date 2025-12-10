漫画『本なら売るほど』、宝島社『このマンガがすごい！2026』オトコ編 第1位を獲得

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）刊行の漫画『本なら売るほど』（作・児島青）が、宝島社『このマンガがすごい！2026』にて、オトコ編 第1位を獲得しました。

『本なら売るほど』は、児島青による漫画作品。古本屋「十月堂」を中心に本と人とが織りなす物語がオムニバス形式で描かれ、本好きをはじめ多くの読者の共感を呼んでいます。

12月15日発売の『このマンガがすごい！2026』には著者インタビュー、描き下ろしイラストも掲載！ぜひご覧ください。

【『このマンガがすごい！2026』について】

2024年10月から2025年9月に発行されたマンガについて、各界の著名人やマンガ愛読者の方にアンケートを行い、この１年間でもっともオススメしたいマンガを決定、紹介する書籍です。男性向けマンガを「オトコ編」、女性向けマンガを「オンナ編」として、それぞれランキングいたします。それにあわせ、2025年のマンガ周辺の出来事をカルチャーとしての側面からも総括的に取り上げます。

●作品紹介：『本なら売るほど』

◆あらすじ

ここは、本と人とがもう一度出会い直す場所。

ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。

店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。

本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、

不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。

ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく――。

本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、

珠玉のヒューマンドラマ!

◆受賞歴

・『ダ・ヴィンチ』「BOOK OF THE YEAR 2025」コミックランキング1位

・「Google Play ベスト オブ 2025」2025年のヒューマンドラママンガ部門

・CREA夜ふかしマンガ大賞 4位

◆書誌情報

作：児島青

定価：1巻 792円（税込）、2巻 836円(税込)

発売日：1巻 2025年1月15日、2巻 2025年4月15日

判型：Ｂ６判

頁数：1巻 194頁 2巻 194頁

ISBN：1巻 9784047381070、2巻 9784047383746

（詳細URL）

1巻：https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000881/

2巻：https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000879/

●第1話「本を葬送（おく）る」冒頭試し読み

・第1話の続き&第2話～ 「カドコミ」にて試し読み増量配信中！

https://comic-walker.com/detail/KC_006231_S?episodeType=comics

※配信期間～2026年1月13日11時（予定）