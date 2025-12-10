VTuber×ボカロ楽曲で贈るニコ生新番組！「ぶいぼからおけ！」12月22日（月）20時より放送開始！

株式会社ドワンゴぶいぼからおけ！

ニコニコ生放送内のチャンネル「VTuberのあそびば」にて、VTuberによるボカロ曲限定のカラオケ番組「ぶいぼからおけ！」を放送いたします。出演は、個人勢VTuberとして活躍する茨むあん・戸鎖くくり・むんもっしゅ・雪兎ちゃうの4名。ソロやデュエットで、どんな楽曲が選ばれ歌われるのか、どうぞお楽しみに。生放送中には、出演メンバーのファンには嬉しいお知らせも……？ 彼女たちと一緒にカラオケボックスへ遊びに来たような、素敵な時間を過ごせる番組へぜひ遊びにきてくださいね。

■番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1215_1_94b1116cdec75e766d47f27ab578f4de.jpg?v=202512100327 ]

■「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」とは

様々なVTuberの番組やイベント企画をお届けするニコニコ公式チャンネルです。VTuberとニコニコユーザーが自由に楽しく遊べる“みんなのあそびば”となる企画を発信しています。

チャンネルページ：https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

公式X：https://x.com/nicovtuber_PR