数多くの実績を持つプロダクトデザイナーによるクリエイティブユニット「kuummuu(TM)」を発足

総合制作事業会社の株式会社博報堂プロダクツ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：橋本昌和）は、プロダクトデザイナーによるクリエイティブユニット「kuummuu（クムー）(TM)」を発足いたしました。本ユニットは、「人とアイデアを組み合わせる 新しい商品を生み出す」をコンセプトに、新商品開発やブランド刷新を成功させたいクライアントを支援いたします。

プロダクトデザインと生活者発想を軸に、商品開発の新たな可能性を切り拓く

kuummuu(TM)は、商品形状やパッケージのデザインをはじめ、インクルーシブデザインの実装や新素材・新技術の導入、アーティストとの共創によって「使う人の心に響き、日常に新しい発見や楽しさをもたらす商品開発」を提供します。人とアイデアの掛けあいから生まれる“発見と楽しさ”を、確かな設計力と実行力で手触りの宿るものづくりへと具現化し、クライアントの商品・サービスのブランド価値向上と市場競争力強化に貢献します。

■強み

kuummuu(TM)は、豊富な製作実績で培った対応力と知見を背景に、生活者発想で生み出すアイデアと、それを形にするプロダクトデザイン、さらに企画から製造、販売まで一括支援する商品開発力を備えています。さらに社内外の多様なパートナーと連携し、「組む力」で新しい価値を生み出します。

■提供内容

プロダクトデザイナーが得意とする“人とモノへの深い知見”を核に、クライアントの新商品開発やリブランディングを、企画から生産、販売まで一気通貫で支援。さらに、インクルーシブデザインやサステナビリティを重視し、環境や多様性に配慮した体験や商品・サービスを創出。教育機関や企業向けのセミナーやワークショップを通じて、創造性を育み、組織のイノベーション力を高めます。

■kuummuu(TM)のプロダクトデザイナー

異なる専門性と感性を持つメンバーが、クライアントの課題をプロダクトデザインの力で解決いたします。

■ユニット名の由来

ユニット名「kuummuu(TM)」は、“組む（kumu）”と“生む（umu）”を掛け合わせた造語です。多様なアイデアと人を組み合わせることで、まだ見ぬ価値を生み出す-そんな想いを込めています。

■今後の展開

kuummuu(TM)は、クリエイティブチームやアーティスト、外部の制作パートナーとの共創により、新たなプロダクトデザインの可能性を広げ、商品開発における競争力の強化と、社会への新しい価値創出をめざしてまいります。

