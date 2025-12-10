BAYFLOWが、人気インフルエンサー知久友里恵さんとのコラボアイテム全３型のデニム・ニット・スウェットを12月10日（水）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）の展開するライフスタイルブランド「BAYFLOW（ベイフロー）」は、カジュアルスタイルに定評があり、多くの女性から支持を得ている人気インフルエンサー知久友里恵さんとのコラボアイテムを2025年12月10日（水）に発売します。細部までこだわりぬいたデニム、ニット、スウェットの全3型を全国のBAYFLOWと公式WEBストア and st（アンドエスティ）にて販売。また同日より、知久さん自身がコラボアイテムをスタイリングした特設WEBページも公開します。

知久友里恵さんとのコラボアイテムは、スタイルアップが叶うシルエットにこだわったデニムと、刺繍のカラーをカラーパレットのように使うことでスタイリングがキマるニット、袖丈や裾のリブなどバランスがとりやすく１枚でもサマになるスウェットの全３型をご用意しました。

■知久友里恵さんコメント

コラボ企画のお話をいただき第一に想ったことが"わくわくすること"でした。

自分自身で色モノ・色の組み合わせ・服もアクセサリーも重ねることが好きで

だけど、シンプルも好き。

歳を重ねていくと共に、そぎ落としたいモノも増えました。

あれもこれもってしたいけど、さらっと簡単にいきたい。

毎日のコーディネートを考えるトキが悩ましい…ではなく、わくわくする時間になったらいいな。が、

このコラボ企画でカタチにできたと思っています。

コラボアイテムが皆さんの日常の中でわくわくする一つになれたら嬉しいです☆

■コラボアイテムについて

商品名：【知久友里恵さんコラボ】スリムストレートデニム

価格：\8,990(税込み)

カラー：ブルー

サイズ：S・M・TL（TLのみWEB限定）

<知久友里恵さんコメント>

通年穿けるジーンズはとにかくスタイルUPできるシルエットにこだわりました。

この春夏は特に、ワイドやルーズなボトムにコンパクトなトップスを合わせるスタイルが多かったので、ニットやスウェット・アウターと上にボリュームの出る秋冬は下半身をスッキリさせたスタイルを楽しめるようなシルエットにしています。

細さにサイズを合わせると丈が足りなくなってしまう細身・高身長な方にしっかり丈を感じて穿いてもらいたい想いからスッキリシルエットで長めな丈に設定しました。

逆に丈を合わせるのにお直しが必要になってしまう低身長の方には、お直しをしなくても可愛く穿いてもらえるよう、ロールアップをするとさりげなく見えるメッセージプリントを載せました。

商品名：【知久友里恵さんコラボ】ハンドステッチニット

価格：\7,990(税込み)

カラー：ネイビー、オフホワイト

サイズ：FREE

<知久友里恵コメント>

カラーの可愛いニットが１枚あると寒い季節でも気分が上がる！けれど、カラーがメインになってしまうとコーディネートのバリエーションに困ってしまうと思い、ベースはホワイトとネイビーのベーシックカラーを選びました。

そこにカラフルな刺繍を施しポイントにしています。

小物合わせやアクセサリーが苦手・普段からあまりつけない方にもこのニットを1枚着ておけば可愛いくてインパクトを出せるデザインを目指しました。この色とこの色の組み合わせはどうかな？今日はこの色合わせが気分だな！とカラーパレットのように使ってみても欲しいアイテムです。

商品名：【知久友里恵さんコラボ】ハンドステッチスウェット

価格：\6,490(税込み)

カラー：オフホワイト・カーキ・グレー

サイズ：FREE

<知久友里恵コメント>

シンプルで万能なスウェットは1枚で様になる！をカタチに。

袖のボリューム、リブの長さ、調整のいらない丈が、コーディネートをする中でバランスが取りやすくなっています。

さりげないポイントとして首元に配色ステッチ、裾に切り込みを入れてインナーとのレイヤードも楽しめるデザインになっています。

■販売について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2916_1_752e0bc87ca5f18ce8544c4db00886e2.jpg?v=202512100327 ]

■知久友里恵さんについて

18歳から読者モデルとして活動を始め、その後アパレル企業へ。

カジュアルなファッションを得意とし、SNSではファッションをメインにメイクやヘアなどを発信している。私生活では2児の母。現在はモデル、アパレルPRとして活動。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/chiku_yurie/?locale=ja_JP

■BAYFLOWについて

BAYFLOWは30～40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ね備えたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風。そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル。それが、BAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/bayflow/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.bayflow.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/bayflow_inc/

＜YouTube＞ https://www.youtube.com/channel/UC90LRlNEuTZ8Kp0NFUCM1sw

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/