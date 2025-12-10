¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡Ù¡Ø±§Ìî¾»Ëá¡¡²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ¡¡～Á´13Âç²ñ´°Á´¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯～¡Ù¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¤òFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇLIVEÇÛ¿®¡ª
¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡Ù
CSÊüÁ÷¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¢¥Ú¥¢¡¢ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ëÁ°È¾¥°¥ëー¥×¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡¢ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¸åÈ¾¥°¥ëー¥×¤òÏ¿²èÊüÁ÷·èÄê¡ª
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～22Æü¡Ê·î¡Ë
https://fod.fujitv.co.jp/title/8498¡¡¡ÊFOD¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/925200191.html¡¡¡ÊCSÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ë
±§Ìî¾»Ëá¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îµ°À×13Âç²ñ¤òÁí¤Þ¤È¤á¡ª
¡Ø±§Ìî¾»Ëá¡¡²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ¡¡～Á´13Âç²ñ´°Á´¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯～¡Ù
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°ÊÔ21»þ30Ê¬～¡¡¸åÊÔ23»þ～ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷
https://fod.fujitv.co.jp/title/20dd¡¡¡ÊFOD¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/925200190.html¡¡¡ÊCSÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤ÈCSÊüÁ÷¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢ 2025¡Ù¤ÎÁ´Áª¼ê¡¦Á´±éµ»¤È¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2025¡×¤òLIVEÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¡¦Ï¿²èÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢FOD¤Ç¤Ï³«²ñ¼°¡¢³êÁö½çÃêÁª¡¢ÃË½÷¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¡¢¸ÞÎØÂåÉ½²ñ¸«¤âÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢FOD¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ç¤Ï¡¢¡Ø±§Ìî¾»Ëá¡¡²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ¡¡～Á´13Âç²ñ´°Á´¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯～¡Ù¤ò12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§Ìî¾»Ëá¤ÎÌ¾±éµ»¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤ò°ìµó¶Å½Ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¼î¶Ì¤Î´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡Ù
º£Ç¯¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ë£´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£º£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ÇÍèÇ¯£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¤ï¤º¤«£³ÏÈ¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÈÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯½é¤ÎÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¸°»³Í¥¿¿(22)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸°»³¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢¶¦¤Ëº£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Å·ºÍ¥¸¥ã¥ó¥Ñーº´Æ£½Ù(21)¡¢¤½¤Î¤Û¤«À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì·Ð¸³¼Ô¤¬£´Ì¾¤ÈÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂåÉ½Áè¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¤Ï¡¢¡ÈÁ´ÆüËÜ£´Ï¢ÇÆ¡É¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¡¦ºäËÜ²Ö¿¥(25)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀéÍÕÉ´²»(20)¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì(23)¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤Î¿·À±¡¦Ãæ°æ°¡Èþ(17)¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë£´Ì¾¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏÇìÃç¡£Ã¯¤¬Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¢¤Ç¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯£¹·îËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤êÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ú¥¢£²ÏÈÌÜ³ÍÆÀ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤é¤¬½Ð¾ì¡£
¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤ÏºòÇ¯²¦¼Ô¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¦¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨·ëÀ®¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¶ûÅÄ°éÎÉ¡¦ÅçÅÄ¹â»ÖÏºÁÈ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ÅÅ·âÅ¾¸þ¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤ÈÀ¾»³¿¿¸ê¤Î¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¡×ÆÃÊÌ¤ÊÁ´ÆüËÜ¤ÎÀï¤¤¤òFOD¤ÇÁ´¶¥µ»¡¦Á´±éµ»LIVEÇÛ¿®¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ç¤ÏÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë³«²ñ¼°¤È³êÁö½çÃêÁª¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÃË»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î½÷»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤ª¤è¤Ó¸ÞÎØÂåÉ½²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤âFOD¤Ç´°Á´ÌµÎÁLIVEÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤ presents ¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹ 2025¡Ù
Âç²ñ¸å¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤½¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ´¤Îº×Åµ¡¢¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤ presents ¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹ 2025¡×¤ÎÁ´±éµ»¤âLIVEÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø±§Ìî¾»Ëá¡¡²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ¡¡～Á´13Âç²ñ´°Á´¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯～¡Ù
2024Ç¯¤Ë¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±§Ìî¾»Ëá¡££µºÐ¤Ç¥¹¥±ー¥È¤ò»Ï¤á¡¢¥Îー¥Ó¥¹¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤ÏÄÌ»»£¶²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅ·ºÍ¥¹¥±ー¥¿ー¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾±éµ»¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤ò¡¢°ìµó¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ªÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´13Âç²ñ¤Î¡¢¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥êー¥¹¥±ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ´±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª±§Ìî¾»Ëá¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÎò»Ë¤¬¡¢º£¤³¤³¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡ÙFODÇÛ¿®¡¦CSÊüÁ÷¡¡³µÍ×
¢£ÇÛ¡¡¡¡¿®¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬¡¡³«²ñ¼°/³êÁö½çÃêÁª(FOD´°Á´ÌµÎÁÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ30Ê¬～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥·¥çー¥È(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17»þ10Ê¬～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥·¥çー¥È(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13»þ30Ê¬～¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ10Ê¬～¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ ¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15»þ50Ê¬～¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¥Ú¥¢ ¥·¥çー¥È(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16»þ45Ê¬～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥êー(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É½¾´¼°¸å～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃË»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«(FOD´°Á´ÌµÎÁÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13»þ10Ê¬～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥êー¥À¥ó¥¹(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ ¥Õ¥êー¥À¥ó¥¹(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15»þ15Ê¬～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ú¥¢ ¥Õ¥êー(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16»þ45Ê¬～¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥êー(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É½¾´¼°¸å～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½÷»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«/¸ÞÎØÂåÉ½²ñ¸«(FOD´°Á´ÌµÎÁÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15»þ～18»þ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇÛ¿®)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨´°Á´ÌµÎÁÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏFOD²ñ°÷°Ê³°¤ÎÊý¤â¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£CSÊüÁ÷¡§¡ÚÀ¸Ãæ·Ñ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ30Ê¬～17»þ¡¡¡¡¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥·¥çー¥È¡¡Âè£±～5G
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17»þ10Ê¬～20»þ¡¡¡¡¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥·¥çー¥È¡¡Âè£±～£³G
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ ¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹/¥Ú¥¢¥·¥çー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16»þ45Ê¬～19»þ¡¡¡¡¡¡ ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥êー¡¡Âè£±～2G
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13»þ10Ê¬～16»þ30Ê¬¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ ¥Õ¥êー¥À¥ó¥¹/¥Ú¥¢ ¥Õ¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16»þ45Ê¬～19»þ¡¡¡¡¡¡ ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥êー¡¡Âè£±～2G
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15»þ～18»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÚÏ¿²èÃæ·Ñ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ～15»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥·¥çー¥ÈÂè£´～£µ£Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12»þ～14»þ30Ê¬¡¡¡¡¡¡ ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥êーÂè£³～£´£Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14»þ30Ê¬～17»þ¡¡¡¡¡¡ ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë ¥Õ¥êーÂè£³～£´£Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê½Ð¾ìÁª¼ê¡§¡ÊÃË»Ò¡Ë¸°»³Í¥¿¿¡¿º´Æ£½Ù¡¿»°±º²ÂÀ¸¡¿Í§Ìî°ì´õ¡¿»³ËÜÁðÂÀ¡¿ÄÛ°æÃ£Ìé
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½÷»Ò¡ËºäËÜ²Ö¿¥¡¿ÀéÍÕÉ´²»¡¿ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡¿Ãæ°æ°¡Èþ¡¿Èõ¸ý¿·ÍÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ú¥¢¡Ë»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¿Ä¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡ËµÈÅÄ±´ºÚ¡¦¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡¿¶ûÅÄ°éÎÉ¡¦ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡¿µªÊ¿Íü²Ö¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾»³¿¿¸ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/title/8498¡¡¡ÊFOD¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/925200191.html ¡ÊCSÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ë
¡þ¡¡¡Ø±§Ìî¾»Ëá¡¡²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ～Á´13Âç²ñ´°Á´¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯～¡ÙFODÇÛ¿®¡¦CSÊüÁ÷¡¡³µÍ×
¢£FODÇÛ¿®¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°ÊÔ21»þ30Ê¬～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸åÊÔ23»þ～ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£CS Êü Á÷¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°ÊÔ21»þ30Ê¬～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸åÊÔ23»þ～ÊüÁ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/title/20dd¡¡¡ÊFOD¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/925200190.html¡¡¡ÊCSÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ë
¡þ¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥±ー¥È¡Ö¥Õ¥¸¥¹¥±¡×¡¡³µÍ×
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/figure/index.html¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Úー¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.instagram.com/online_on_ice/¡¡¡Ê¸ø¼°Instagram¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://twitter.com/online_on_ice¡¡¡Ê¸ø¼°X¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://lin.ee/gmE4xYI¡¡¡Ê¸ø¼°LINE¡Ë
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://fod.fujitv.co.jp/
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://otn.fujitv.co.jp/