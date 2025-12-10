キッズのスキーデビューに最適　親子で安心の雪体験「蓼科東急スキー場」 12 月 19 日（金）から今季オープン

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾートタウン蓼科（長野県茅野市、統括総支配人：笹本 宏哉）は、タウン内にある「蓼科東急スキー場」を 2025 年 12 月 19 日(金)に今季オープン予定であることをお知らせいたします。スキー初心者やお子さま連れのご家族に選ばれている同スキー場は、大規模ゲレンデに比べて混雑が少なく、休日でものんびりと安全にお過ごしいただけるのが特長です。2 つのキッズパークと雪上エスカレーター、SAJ 公認「スキーデビュー」プログラムで、親子の“はじめて”をやさしくサポートいたします。

■ファミリーに最適、お子さまが笑顔になれる理由

“はじめてのスキー”は、家族の新しい思い出のはじまりです。蓼科東急スキー場は、混雑を気にせずゆったり過ごせる安心感と、子どもたちのチャレンジを応援する仕掛けをたくさんご用意して、今シーズンは 12 月 19 日(金)からオープンを予定しています。

場内は、緩やかな斜面設計で、リフトに乗らずに立ったまま登れるスノーエスカレーターを備え、小さなお子さまの「スキー・スノーボードのはじめの一歩」をやさしく後押しします。２つのキッズパークでは“雪遊び”や“チャレンジ”を応援。スノーレーサーやストライダー、チュービングを楽しめる「アクティビティエリア」と、入場無料の「雪遊び広場」をご用意し、年齢やレベルに合わせて、家族みんなで楽しめます。

また、親子で参加できる SAJ 公認スキースクールの特別プログラム「スキーデビュー」（予約制）では、スキーの基礎を学べるので、はじめてでも安心。レンタルセット付プランも選べます。

■蓼科の人気イベント「蓼科東急キッズデー」で笑顔の思い出作り

当スキー場では、毎年の人気イベント「蓼科東急キッズデー」を今年も開催いたします。小学生以下のお子さま（先着）に景品をご用意し、ゲレンデでのわくわく体験と笑顔の思い出作りを応援いたします。

「蓼科東急スキー場」2025-2026 年ウィンターシーズン営業概要

【営業期間（予定）】

2025 年 12 月 19 日(金)～2026 年 3 月 1 日(日)

※2026 年 1 月 4 日(日)以降は、毎週金・土・日・祝日のみ営業

【主要設備】

ゲレンデ｜[標高] 1,100m [コース数] 3 [最長滑走距離]約 700m [最大斜度] 20°

[構成] 初級 40％／中級 40％／上級 20％

リフト｜ペアリフト 1 本

【リフト１日券】

大人（中学生以上）4,200 円／シニア（満 60 才以上）3,500 円／

小人（小学生）3,500 円／キッズ（4 才～未就学児）1,500 円

【スノーエスカレーター1 日券】（リフトの乗車不可）

大人（中学生以上）3,600 円／シニア（満 60 才以上）3,000 円／小人（小学生）3,000 円

【公式サイト】https://www.tateshina-tokyu.com/ski/

＜SAJ 公認スキースクール「スキーデビュー」（予約制）＞

【料 金】親子２名 14,000 円／レンタルセット付き 22,000 円

【内 容】リフト 1 日券＋スキースクール（10：30～12：30）

【定 員】1 日 4 組

【対 象】4 歳～小学生のお子さまと大人 1 名

【開 催】2026 年 1 月上旬～（予定）

【予 約】3 日前までに電話予約 0266-69-3245（受付時間 9：00～16：00）

＜蓼科東急キッズデー＞

【開催日】2026 年 1 月 11 日(日)～毎週日・祝日（予定）

【対 象】小学生以下（定員 40 名）

【参加費】無料

【特 典】参加者全員に景品をご用意

※上記料金は全て消費税 10％が含まれています。

※各プログラム・イベントは予告なく内容変更・中止となる場合があります。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

■「東急リゾートタウン蓼科」概要

東急リゾートタウン蓼科は長野県中部、八ヶ岳連峰北端の蓼科山・北横岳の西側に広がる自然豊かな山岳リゾート地の蓼科に位置しています。およそ 660ha（東京ドーム約 140 個分）の広大なエリアで、本格的なゴルフコースをはじめ、スキー場、テニスコート、さらに別荘、ホテル、温泉スパ、レストランなどの施設が整い、森と「遊ぶ」「泊まる」「食べる」「癒す」「学ぶ」「働く」の自然との触れ合いがすべて叶えられる自然共生型の体感型サステナブルリゾートです。

所在地：〒391-0301 長野県茅野市北山字鹿山 4026-2

交 通：車｜中央自動車道「諏訪南 IC」から約 40 分／中央自動車道「諏訪 IC」から約 30 分

電車｜中央本線「茅野駅」東口からウェルカムバス（予約不要／無料）で約 45 分

施 設：東急ハーヴェストクラブ蓼科・東急ハーヴェストクラブ蓼科アネックス（ホテルハーヴェスト蓼科アネックス）・東急ハーヴェストクラブ蓼科リゾート（蓼科東急ホテル）・東急バケーションズ蓼科・ 蓼科東急ゴルフコース・蓼科東急スキー場・スパリゾート鹿山の湯・フォレストアドベンチャー蓼科・ TENOHA 蓼科・TENOHA TATESHINA Lab.・グラマラスダイニング蓼科・EMMA’S FOOD&GROCERY

東急リゾートタウン蓼科公式サイト：https://www.tateshina-tokyu.com/