愛犬たちとのモードなカットで迎える新年度！浜辺美波カレンダー2026年4月始まりカレンダー発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年３月23日（月）に『浜辺美波カレンダー２０２６．０４-２０２７．０３』を発売いたします。

今作も浜辺美波がカレンダーの撮影内容をセルフプロデュース。「わんこと巡る1年」をコンセプトに、等身大感あふれるカットから、25歳を迎えた今だから表現できる大人っぽい表情、さらには絵画作品のような美麗でエモーショナルなカットなど、愛犬たちと撮影したさまざまなスチールで構成された4月始まりの12ヵ月カレンダーとなっている。

「浜辺美波オフィシャルサイト(https://minami-hamabe.net/)」では会員限定のさまざまな特典付きでカレンダーを販売するほか、Amazonでも特典付き限定版を販売。全国の一般書店でも購入可能。

＜書誌データ＞

書名：浜辺美波カレンダー２０２６．０４-２０２７．０３

価格：3080円（10％税込み）

発売日：2026年３月23日(月）予定

仕様：A5正寸／卓上4月始まり12か月

発売・発行：株式会社KADOKAWA