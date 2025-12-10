マルチクラウド環境を包括的にカバーするセキュリティ体制を大幅強化

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農、以下「当社」）は、マルチクラウド環境を包括的にカバーするセキュリティ基盤の強化を行い、エージェントレス・クラウド・セキュリティのパイオニアであるOrca Security（本社：イスラエル・テルアビブ、CEO：Gil Geron、以下「Orca社」）が提供するプロダクトを導入したことをお知らせいたします。

Orca社は、セキュリティリスクを統合的に監視・管理するサービスを提供するクラウドセキュリティ企業です。同社のセキュリティプラットフォームは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなど主要なクラウドサービスプロバイダー環境に対応しており、エージェントレス技術を用いて、インフラからアプリケーションに至るまで、クラウド全体のリスクを統合的に検知・防御を実現します。

１．導入の背景

サイバー攻撃の脅威が高度化・多様化し、国内への攻撃増加傾向を受け、従来の局所的な対策ではなく、クラウド全体を包括的に保護する必要性が高まっています。特に、当社は事業やゲームタイトルごとに最適なクラウドを利用するマルチクラウド戦略をとっており、このマルチクラウド環境を統一的なセキュリティ基準で管理する必要がありました。

２．導入概要

この背景に鑑み、当社はOrca SecurityのCNAPP（※）を導入しました。これにより、エージェントレスでクラウド環境全体をスキャンし、構成の誤り検知（CSPM）や脅威検知（CWPP）、IDとアクセス管理（CIEM）など、多岐にわたるセキュリティリスクを統合的に可視化・管理し、クラウド全体を保護することができます。リアルタイム検知やAIアシスタントなどの機能も追加されており、クラウド全体をカバーするプラットフォームとして、より高い網羅性と効率化が期待できます。

また、マルチクラウドを前提に設計された本プラットフォームは、当社が利用するクラウド全てに対応しており、独自性の高いエージェントレス技術により迅速にリスクを検知するだけでなく、マルチクラウド環境を横断した防御が実現可能です。クラウドごとに異なる構成を吸収しながら統一された画面でリスクを一元的に把握することができます。



※：Cloud Native Application Protection Platformの略。クラウド全体のリスクを一元的に可視化、保護するための統合プラットフォーム

３．目的

本導入を通じて以下の3つの目的を実現し、サービスの健全性を確保してまいります。

１)信頼性の向上:

当社のセキュリティ環境のさらなる強化を通じて、ユーザーの皆様により安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

２)サービスの継続性の確保:

脅威の早期検知と迅速な対応を可能にする体制を整えることで、サイバー攻撃等によるサービスの停止や障害リスクを最小化し、安定的かつ継続的なサービス稼働を実現します。

３)運用プロセスの高度化と効率化:

AIを活用した最新テクノロジーにより、複雑化するマルチクラウド環境のセキュリティ管理を一元化し、技術革新のスピードにも柔軟に対応できる強固な運用基盤を構築します。

４．今後の展望

今回の取り組みを、セキュリティ体制をより一層強固なものへと進化させるための重要なステップと位置づけ、AIを活用した高度な防御体制のもと、ユーザーの皆様へ高品質なサービス環境を提供し続けるとともに、セキュリティ水準の継続的な強化を追求してまいります。

■Orca Security VP of Sales Daniel Keidar氏 コメント



マイネットとOrcaのパートナーシップは、複雑かつ急速に拡大するマルチクラウド環境において、セキュリティ強化に向けた両社の共通のコミットメントを体現しています。両社が連携することで、クラウド環境の可視性を高め、インシデントへの対応準備態勢を強化し、ユーザーに安全かつ安定した体験を提供します。

本協業により、Orcaが主導する強固なセキュリティ基盤が構築され、マイネットはその基盤の下で革新と成長を推進することが可能となります。

“The partnership between Mynet and Orca reflects a shared commitment to strengthening security across a complex, fast growing multi-cloud environment. Working together, we are enhancing visibility, improving response readiness, and helping ensure a safe and stable experience for users. This collaboration supports a strong security foundation guided by Orca and enables Mynet to continue innovating and growing with confidence.”

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

