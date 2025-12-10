『スマレジ presents はらぺこCIRCUS』開催決定！

株式会社スマレジ

iPadなどのタブレットを利用したクラウドPOSレジ『スマレジ』を展開する株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平、以下「当社」）は、株式会社毎日放送（本社：大阪市北区茶屋町17番1号）が開催する『スマレジ presents はらぺこCIRCUS 』（2026年5月1日(金)～5月5日(火・祝)の全5日間、鶴見緑地 大芝生（大阪市鶴見区））に特別協賛いたします。

当イベントには、当社のクラウドPOSレジ『スマレジ』およびマルチ決済サービス『PAYGATE』を提供しており、モバイルオーダーシステムを導入しています。当社サービスを通じて、大阪のお店と街を元気に、第5回開催も盛り上げてまいります。

■ 『スマレジpresents はらぺこCIRCUS』とは

2022年に初開催後、毎年GWに開催している地域密着型のフードフェス。昨年第4回開催時は、26万人以上が来場し、過去累計来場者数は75万人を誇ります。

当日は「リアルな口コミ」をもとに、関西人が本当に“ウマい”と認めた飲食店が約40店舗集結するほか、子ども向けの体験ブースや、ステージイベントなどのコンテンツも盛りだくさん。入場無料ですので、家族連れをはじめ、どなたでも楽しんでいただけるイベントです。

昨年開催時の様子は、当社が協賛するYouTube番組『アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組（渡部ロケハン）』でも配信されました。

▼【#69/大阪・江坂｜出張編！渡部、脱帽…うどんに取り憑かれた漢】

出典：『アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組』

8:05～ 当イベントの様子が紹介されています

https://www.youtube.com/watch?v=AQvJz-YPUXQ

▼【#70/大阪・江坂｜渡部が神崇するピザが大阪に!?】

出典：『アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組』

22:46～ 当イベントの様子が紹介されています

https://www.youtube.com/watch?v=FeXkycM0Row

■出展店舗の一般募集をスタート！

昨年に引き続き、出展店舗の一般募集を開始しております。フードフェス初挑戦の店舗さまも大歓迎！私たちと一緒に大阪のGWを盛り上げませんか？ご応募は『はらぺこCIRCUS公式サイト』より受付中です。

また、スマレジユーザー様向けの特別出展枠もご用意予定！詳細は後日、ユーザー様宛にご案内させていただきます。

■『はらぺこCIRCUS』のここがスゴイ！おすすめポイント

１.関西人が認めた、こだわりの出展店舗！

26万人以上が訪れる大型イベントだからこそ、料理の味にも大満足していただきたい！そんな想いから、リアルな口コミをもとに選ばれた「ホンマにウマい店」が集結します。出展店舗については、順次公開予定です。

２.ペットもお子さんも、みんなで楽しめる！

ステージイベントのほか、ペットエリアやお子さんが楽しめるキッズコンテンツも充実！昨年は当社の『スマレジ』を使ったお店屋さん（レジ）体験も開催しました。

３.モバイルオーダーで待ち時間も無駄にしない！

大型フェスで悩ましいのが、フード購入までの長蛇の列と待ち時間。『はらぺこCIRCUS』ではフードの注文・決済に当社のシステムを導入し、店頭決済のほかモバイルオーダーが可能です。時間を有効活用しながら、さまざまな料理をお楽しみください！

※対面・モバイルオーダーともに、支払い方法は現金・クレジットカード・電子マネーに対応。

■イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71550/table/102_1_b961962032b8eb6cf69c8d9b3253e8b6.jpg?v=202512100327 ]

※出展店舗やイベントの詳細は、2026年3月頃に発表予定です。

■株式会社スマレジについて

会社名 ： 株式会社スマレジ

代表 ： 代表取締役 宮崎 龍平

設立 ： 2005年5月24日

資本金 ：1,154百万円（2024年1月31日時点）

本社所在地： 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

URL ： https://corp.smaregi.jp/

＜クラウドPOSスマレジについて＞

スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模店舗から大規模チェーン店舗までご利用いただけます。

https://smaregi.jp/

ーーお店を元気に、街を元気に！ーー

当社は、POSレジを中心としたITサービスの提供を通じて、データを活用した新時代の店舗運営を支援します。また、店舗ビジネスに役立つ情報発信や、ユーザーの皆さまとの交流を通じて「お店」と「街」の元気を創造します。