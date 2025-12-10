2025年を振り返るジャイアンツフラッシュバック2025！「ジャイアンツ2025軌跡」は12/14(日)、「プレイヤーズファイル2025」は12/21(日)にCS放送日テレジータスで放送！

株式会社ＣＳ日本19.山崎伊織、2.吉川尚輝 (C)YOMIURI GIANTS

記憶に残る劇的な試合や若手のプロ初勝利ラッシュ、そして選手ごとの活躍シーンなどをお届けする番組「ジャイアンツ フラッシュバック2025」。

ファンの脳裏に刻まれた劇的な逆転劇、サヨナラ勝利、歓喜のシーンを振り返る「ジャイアンツ2025軌跡」は12/14(日)16時に、新戦力や若手選手の活躍シーンにスポットをあてた「プレイヤーズファイル2025」は12/21(日)16時よりCS放送 日テレジータスで放送！

こちらの番組はスマートフォンなどで見られる動画配信*に対応！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

ジャイアンツフラッシュバック2025

１.ジャイアンツ2025軌跡

12月14日(日) 16：00～18：00 初回放送/配信 ほか

2025年ファンの脳裏に刻まれた劇的な逆転劇、サヨナラ勝利、歓喜のシーンをもう一度！

3/28 土壇場で同点！劇的サヨナラで開幕戦勝利！

4/29 終盤の粘りで同点！甲斐が移籍後初のサヨナラ打

5/1 4時間39分の熱戦を制したサヨナラ打

5/7 不動の4番岡本離脱もチーム一丸で勝利

5/25 今季初の5連勝

7/8 3年ぶりの山形開催でサヨナラ

7/21 5点差をひっくり返すサヨナラ勝利

8/3 若林のサヨナラで連敗ストップ

9/13 4点差をひっくり返すサヨナラ勝利

10/1 シーズン最終戦

２.プレイヤーズファイル2025

12月21日(日) 16：00～18：00 初回放送/配信 ほか

2025年ジャイアンツ新戦力や成長を遂げた若手選手の活躍シーンにスポットをあててご紹介

1 山崎伊織 セ・リーグ新記録35回連続無失点

2 岡本和真 復帰後初のホームラン

3 赤星優志 プロ初完封

4 リチャード 東京ドーム初の満塁ホームラン

5 田中瑛斗 移籍後初のお立ち台

6 キャベッジ 来日初ホームラン

7 森田駿哉 プロ初先発初勝利

8 岸田行倫 プロ初のグランドスラム

9 井上温大 自身最多14奪三振の好投

10 坂本勇人 代打で勝ち越しの犠牲フライ

11 田中将大 日米通算200勝

12 中山礼都 プロ初ホームラン

13 大勢 回またぎ力投

14 甲斐拓也 移籍後初ホームラン プロ初サヨナラ打

15 泉口友汰 ドーム初本塁打＆決勝タイムリー＆初お立ち台

16 戸郷翔征 苦しんだ今季初勝利

17 浦田俊輔 プロ初ヒット 東京ドーム初タイムリー

18 マルティネス 移籍後初登板 通算200セーブ

19 長野久義

※放送日時変更の可能性あり

※放送ラインナップ変更の可能性あり

◆「ジャイアンツフラッシュバック2025」番組ページ

https://www.gtasu.com/baseball/giantsflashback/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆スカパー！番組配信 ご利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階